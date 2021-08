12:54 - | Doctor Salazar: La pandemia no ha terminado y las medidas de seguridad - distanciamiento, espacios, ventilación- son súper importantes para no tener brotes como en Europa y en Asia #CooperativaEnCasa

12:52 - | Doctor Salazar: Los extremos no son posibles. No podemos volver a la plena normalidad como si estuviésemos inmunes porque no es cierto, pero tampoco podemos tener siempre cuarentena ante cualquier variante porque no tenemos las redes sociales para ello #CooperativaEnCasa