Deliverys, funerales, mudanzas, asesoras del hogar: Qué se puede y qué no bajo cuarentena obligatoria

La ministra Karla Rubilar y la subsecretaria de Prevención del Delito Katherine Martorell respondieron las principales dudas que surgieron tras el anuncio de cuarentena obligatoria para siete comunas de la Región Metropolitana a partir de este jueves a las 22:00 horas.

Las comunas que estarán bajo aislamiento serán Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Santiago, Independencia, Providencia y Ñuñoa, donde regirán todas estas medidas anunciadas por la autoridad.

La vocera y la subsecretaria además precisaron diversas aspectos que no estaban claros tras los anuncios del Gobierno.

Permisos para realizar compras

- Se podrán solicitar permisos temporales en la Comisaría Virtual solo con el rut y el número de serie del carnet de identidad. Ya no se pedirá la clave única.

Trabajadoras de casa particular

- Las trabajadoras puertas afuera no deben concurrir a su trabajo.

- Las trabajadoras puertas adentro pueden tomar la decisión de si quieren quedarse y hacer cuarentena o bien volver a su hogar.

- Las trabajadoras de casa particular no pueden ser obligadas a permanecer en su lugar de trabajo.

Funerales

-Se puede asistir a funerales de familiares directos en territorios en cuarentena. Si es dentro de la misma región hay un permiso de cinco horas. Si es fuera de la región, es de 24 horas, pero al volver se debe cumplir cuarentena obligatoria de 14 días.

Mascotas

- Las clínicas veterinarias estarán abiertas, inclusive en horario de toque de queda, por lo que se puede llevar a la mascota al veterinario.

- La mascota se puede pasear durante media hora por día.

Mudanzas

- No se podrán realizar mudanzas en los siete días de cuarentena en las siete comunas bajo aislamiento.

Visita a hijos de padres separados

- Se prohíben las visitas a hijos de padres separados durante la cuarentena, pero se pide compensar esas visitas terminado el confinamiento.

Delivery

- El delivery de alimentos y servicios básicos puede funcionar, pero no en horario de toque de queda, es decir, entre las 22:00 y 05:00 horas.

- El delivery de servicios no esenciales no podrá operar.

Personas en situación de calle

- El Ministerio de Desarrollo Social tiene un plan especial para ellos para enfrentar la cuarentena y el toque de queda por su situación de vulnerabilidad.