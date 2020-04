Demanda de camas UCI por pacientes críticos de Covid aumentó 27% en una semana en la RM

La cifra de personas hospitalizadas con coronavirus en camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Chile aumentó un 10 por ciento en los últimos siete días, pasando de 373 a 415, y un 27 por ciento en la Región Metropolitana en el mismo periodo, de 194 a 248, según el último balance del Ministerio de Salud.

Del total de personas en UCI a lo largo del país, 319 están conectadas a ventilador mécanico y 75 personas están en estado crítico.

Según la opinión de expertos, los datos, entregados el domingo por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, confirman que la ocupación de camas se ha vuelto constante en las últimas semanas, pero advierten que hay casos particulares que hay que observar, como lo que ocurre en la zona sur de la Región Metropolitana, además de Magallanes y Antofagasta.

"Estamos estabilizados en un uso de ventilación mecánica y el promedio de casos confirmados nuevos está por los 420 al día. Así que mientras mentangamos este nivel, no se debiera prever algún cuadro de saturación", explicó al diario El Mercurio Manuel Inostroza, ex superintendente de Salud.

"La ocupación sigue estando en un 65 por ciento. No lo veo tan lleno (...). Todos estamos esperando que a mediados de la segunda quincena de mayo, cuando empiece la influenza, vamos a ver mayor saturación", dijo, por su parte, el presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva de Chile, Tomás Regueira.

"Si tú miras el país de forma global, la cifra es alentadora, pero tenemos realidades que son súper complejas", alertó Regueira al rotativo.

A nivel de regiones, en Aysén ya quedan camas UCI disponibles y Antofagasta cuenta con un 79 por ciento de ocupación, seguidas por Magallanes con 77 por ciento, la R.M. con 69 por ciento, Los Lagos con 67 por ciento, el Maule con 65 por ciento, Valparaíso, Arica y Parinacota y Atacama con 64 por ciento, Los Ríos con 61 por ciento y La Araucanía con 59 por ciento.

"(Antofagasta) Está llegando a la saturación. Hay que estar atento si es que hay que tomar ese tipo de medida (cuarentena)", comentó Inostroza.

Más atrás están Biobío con 55 por ciento de ocupación de camas UCI, Coquimbo con 52 por ciento, O'Higgins con 51 por ciento, Ñuble con 48 por ciento y, en último lugar, Tarapacá con 39 por ciento.

En la Región Metropolitana, en tanto, la ocupación de camas de cuidados intensivos llega al 90 por ciento en el sector sur oriente, 89 por ciento en el sector sur, 83 por ciento en el sector poniente, 81 por ciento en el centro, 56 por ciento en el oriente y 54 por ciento en el norte.

"Lo ideal en una UCI es que no tenga más del 75 por ciento de ocupación de camas, por lo que pueda venir. La situación en estos momentos es de procupación, pero no de alarma, porque además tenemos más de 600 ventiladores disponibles", señaló, por su parte, el ex presidente del Colegio Médico Enrique Paris.

En esta línea, el ex superintendente Inostroza agrega que a los cerca de 550 ventiladores actualmente disponibles en el país hay que sumar "las 421 máquinas de anestesia que se pueden convertir en ventilación mecánica, de ser necesario, y unos 800 ventiladores que están llegando".