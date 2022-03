Denuncian falta de recursos para unidad de pacientes críticos en Hospital de Ancud

Las asociaciones de funcionarios del Hospital de Ancud denunciaron la falta de recursos de una Unida de Pacientes Críticos (UPC) para atender a pacientes Covid-19.

El recinto asistencial, en la actualidad, solamente posee camas básicas que se ocupan para cualquiera de los servicios que brida el recinto.

"El manejo de los pacientes en esta ola de covid está siendo muy diferente del que pudimos hacerle a los pacientes cuando tuvimos UPC", señaló la vocera de la Multigremial de Funcionarios del Hospital de Ancud, Ana María Garrido.

"Nosotros pudimos ofrecerle a los pacientes que se agravaban un equipo que podía estar atento a ellos, que podía ofrecerles la atención de un paciente ventilado en una unidad de intensivos y ahora son pacientes que quedan a la deriva, pacientes que quedan una semana requiriendo el traslado. Vemos que las autoridades, ante los requerimientos, la única respuesta es: 'no hay recursos'", lamentó.

"LAS INSTRUCCIONES NO ESTÁN CLARAS"

Pamela Araneda, presidenta de la Fenprus del Hospital de Ancud, explicó que "existe el tema de la pandemia actualmente que vimos que han aumentado los casos explosivamente durante el verano".

"Nos indigna enteder que no ha habido preparación de parte de la autoridad. Las instrucciones no están claras... No todo el mundo sabe lo que debe hacer ahora. Ya no hay inyección de presupuesto como para contratación de personal nuevo para los turnos, por lo tanto, la continuidad de la atención se está viendo afectada", agregó.