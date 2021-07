Denuncian fiesta en el Minsal donde habría participado Paris: Daza lo descartó

Un funcionario del Ministerio de Salud denunció la realización de una fiesta de cumpleaños con un aforo de 30 personas en dependencias de esta repartición, donde presuntamente habría participado el titular de Salud, Enrique Paris.

La denuncia, según consignó Interferencia, fue realizada el pasado 15 de junio, pero el hecho fue registrado el día viernes 28 de mayo pasado, cuando Santiago se encontraba en fase 2 -de transición- del Plan Paso a Paso, es decir, las 30 personas superaban el aforo permitido, que es de solo cinco personas en un lugar cerrado.

En el documento se acusa que se realizó una fiesta de cumpleaños en el Departamento de Comunicaciones del Minsal -segundo piso del edificio- y que existirían cámaras de seguridad que registraron el hecho, en el cual habría participado Paris y su jefe de gabinete Juan Ríos, por lo que se solicita iniciar un sumario sanitario contra la autoridad.

Al ser consultado por el medio, Paris dijo que "si existe hay que investigar y responder, no veo inconvenientes" y que "si la denuncia la recibió la doctora Daza, me imagino que ella está informada".

En esta línea, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se refirió a este hecho en Tele13 Radio y dijo que "de acuerdo a la información que yo tengo, cuando se recibe esta carta no venía con mayores antecedentes en función de esto, ni antecedentes que pudieran acreditar una investigación en este aspecto, por lo tanto no teníamos mayores antecedentes que pudieran certificar esto que solicitó la persona".

Agregando que "en este momento no se ha iniciado un sumario porque no teníamos mayores antecedentes más que esta carta que habíamos recibido" y que, de acuerdo a lo detallado por Paris, "ellos pasaron a saludar a una persona que estaba de cumpleaños, pero no había en ningún caso una fiesta de cumpleaños como se menciona en la carta".