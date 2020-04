El intendente Metropolitano, Felipe Guevara, confirmó que existen tres denuncias de personas que salieron de la región usando helicópteros o algún otro tipo de aeronave, con el fin de dirigirse a su segunda vivienda, pese a las restricciones por la pandemia.

Según publicó La Tercera, la autoridad confirmó que ya se tomó contacto con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), con el fin de establecer que "los pilotos y las personas van a tener que dar una muy buena explicación de por qué salieron de la Región Metropolitana".

"No se puede habitar una vivienda distinta a la habitual. No se puede pernoctar, alojar, no importa si es un hotel, una carpa o la casa del tío", insistió.

Durante esta semana se han intensificado los controles en carreteras ante los viajes por la Semana Santa.