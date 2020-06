Desbordes advierte al Gobierno: Si la gente entiende que está "mal pelado el chancho" nos puede salir muy caro

El presidente de RN, Mario Desbordes, comentó el debate en torno al plan de emergencia que el Gobierno impulsa por medio de un amplio acuerdo político para enfrentar la crisis social y económica derivada de la pandemia de Covid-19.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el presidente RN advirtió al Gobierno que las medidas que se deben tomar no solo deben considerar aspectos técnicos, sino que también una visión política.

"Aquí lo técnico es muy importante, sacar bien las cuentas, ver cuanto podemos gastar, pero cuidado que lo simbólico es tan importante como lo técnico. Porque técnicamente puede ser impecable una operación, pero si la gente entiende que está 'mal pelado el chancho' por Dios que nos puede salir caro", planteó el también diputado.

El líder del mayor partido del oficialismo insistió en su propuesta de condonar el CAE, bajo ciertas condiciones, por considerar que es una medida que generaría alivio en amplias capas de la sociedad y lamentó que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y personas de su sector político estén en contra.

De hecho, consideró este tema como una urgencia, al igual que la ayuda económica a las pymes, muchas de las cuales no han tenido acceso al crédito Fogape.

"Lo que nosotros hemos dicho, dentro de una serie de otras medidas, que esta no es la única. Estamos planteando una ayuda mucho más fuerte a las pymes, varias cosas. Basta abrir el diario para darse cuenta que se disparó la morosidad (del CAE) porque la gente se quedó sin pega", expresó.

"No siento que (la condonación del CAE) esté afuera de la discusión, al menos que se le dé una vuelta al punto y se miren las cifras, se tenga un poquito más de conexión con la realidad. Porque algunos en mi sector, al mismo tiempo que me dicen que esto no, dicen que le entreguemos harta plata a LAN y no le pidamos a cambio acciones, porque sería espantoso que el Estado se meta en la propiedad, dicen", recalcó el líder de RN.

"Ayudar a Latam, pero con condiciones"

Asimismo, se refirió a la eventual ayuda financiera del Gobierno para la línea aérea Latam, asegurando que no está en contra, pero con ciertas consideraciones.

"No tengo problemas si se va a ayudar a Lan, pero bajo ciertas condiciones. Primero, que los montos sean inferiores a los que se les van a pasar a las pymes, porque si a las pymes le estamos regateando la luca, no puede ser que a una gran empresa le entreguemos plata sin ninguna restricción", comentó de entrada.

"Segundo, que sea contra algo, que haya alguna garantía, no puede ser así nomás, deuda subordinada y que paguen en los próximos 60 años, porque eso no es lo que le estamos diciendo a las pymes, que les decimos que las financiamos tres meses, pero que no gasten en esto o esto otro, tienen que traer certificados, garantías. La mitad de las pymes o buena parte están quedando fuera, porque no les están pasando la plata del Fogape, ni siquiera BancoEstado", añadió Desbordes.

Asimismo, insistió en que "al comercio, al mundo de la gastronomía les están negando a todos, al 100 por ciento, el famoso crédito Fogape y por eso el Gobierno tuvo que correr para hacer alguna alternativa, que me parece bien. No estamos llegando a las pymes, el comercio en el centro de Santiago se está muriendo".

"Hay gente que está pasando hambre"

Con todo, el presidente de RN admitió que los problemas sociales se están incrementando, ya que muchas personas están pasando hambre por los efectos de la pandemia y que esto está afectando a la clase media.

"Se le puso una tapa a la presión social, pero yo creo que la presión social aumenta, hay gente que ahora está pasando hambre. Hay gente que está sin trabajo", aseveró.

"Siempre dijimos una frase, hay una gran clase media donde hay muchos temores y uno de esos temores es que gente que se sentía instalada en la clase media retrocediera y eso es lo que estamos viendo hoy día (...) No estoy vaticinando un estallido social, esa es la realidad", recalcó Desbordes.

Postnatal de emegencia: Pido consciencia

Finalmente, el legislador también manifestó su respaldo al proyecto de postnatal de emergencia, para extender el beneficio mientras dure la emergencia, y aseguró que le envió una carta al Presidente Piñera para que apoye la iniciativa.

"El ministro de Hacienda no está de acuerdo y por eso esto se ha demorado. Yo les pido algo de consciencia. No sé si alguna de las mujeres altas ejecutivas en el sector privado o en el sector público va a volver feliz de la vida a trabajar presencialmente teniendo un lactante en la casa", expresó.

"No sé si los señores que tienen altos cargos, que toman las decisiones, van a estar felices que su cónyuge, o su hermana, vuelva a trabajar teniendo un lactante ¿qué pasa con la gente que no se puede dar ese lujo de decidir, que no tiene la posibilidad de teletrabajo y no tiene posibilidad de sala cuna", concluyó.