Desbordes: Si no hubiéramos abierto el debate no habría medidas para la clase media

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, aseguró que si desde el partido no se hubiesen plegado al debate para permitir el retiro del 10 por ciento de la pensión, no existirían las medidas anunciadas por el Gobierno para ir en apoyo de la clase media.

"Es legítimo si algunos piensan que no es suficiente, pero creo que la mayoría de la bancada está de acuerdo que son buenas medidas. Quiero señalar que si no hubiéramos abierto este debate hace tres semana atrás, hoy día no habrían medidas para la clase media", dijo el líder de RN.

En esa línea, agregó que "muchos, cuando desde Renovación planteamos esto, nos decían que eramos irresponsables, que estaba todo solucionado y hoy día vemos con meridiana claridad que no estaban estas medidas".

Por otro lado, Desbordes señaló que a la luz del anuncio gubernamental, muchos de los parlamentarios que votaron a favor de la medida y que permitieron su avance legislativo, hoy no lo harían.

"Creo que podría haber una cantidad de diputados de Chile Vamos suficientes, dentro de los que aprobaron, que no lo hagan mañana para que este proyecto no continúe", agregó.

Van Rysselberghe: Había que tender la mano, pero con platas públicas

Respecto de este último punto, la presidenta la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jacqueline Van Rysselberghe, señaló que la propuesta del Ejecutivo facilita el diálogo con los parlamentarios que votaron a favor de la iniciativa.

"Lo importante es que esto ayuda mucho a poder salir de la situación. Debiera ser más fácil poder ordenar la votación de mañana", detalló la senadora.



"Entendemos perfectamente bien que es necesario poder tenderle una mano a las personas que hoy día lo están pasando mal, pero esto hay que hacerlo con platas públicas", afirmó Van Rysselberghe. "No es necesario, menos aún con la propuesta que ha hecho el Gobierno sobre todo lo que nosotros le habíamos pedido, hacerlo con platas de las pensiones", sostuvo.

Gobierno ingresará proyectos con discusión inmediata al Congreso

En este escenario, el ministro Secretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado, dijo que el Ejecutivo ingresará los proyectos al Congreso con celeridad a fin de que sean tramitados con suma urgencia.



"Todo lo que dice relación con proyectos de ley, va a ingresar al Parlamento para que en el día de mañana inicie su proceso de discusión. Lo vamos a hacer con un sentido de máxima urgencia, discusión inmediata, porque sabemos que los chilenos necesitan con prontitud una solución y una respuesta a sus problemas. Yo espero que el Congreso esté a la altura y pueda trabajar en lo que resta de esta semana para sacar adelante estos proyectos", explicó Alvarado.



El ministro destacó que la celeridad es clave pues una vez "despachado el proyecto de ley, a los 10 días las personas van a tener las transferencias en sus bolsillos".