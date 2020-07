Desconfinamiento: Gobierno pide "la mayor cautela posible" en Los Ríos y Aysén

El ministro de Salud, Enrique Paris, pidió "la mayor cautela posible" en Los Ríos y Aysén con el proceso de desconfinamiento que comenzó este lunes en ambas regiones, asegurando que "si es necesario dar un paso atrás, también lo haremos".

En el balance diario de la crisis sanitaria, el secretario de Estado sostuvo que "la mejoría continúa y los casos positivos han variado en una disminución bastante importante (...) iniciamos paso a paso el desconfinamiento de dos regiones del país, sin embargo, hay que reforzar la responsabilidad, tanto individual como social, y no solamente en estas regiones, sino que a nivel nacional".

"Si queremos llegar a tener un proceso exitoso, debemos actuar con cautela y con la colaboración de la gente. En las dos regiones con desconfinamiento, Aysén y Los Ríos, llamamos a mantener la mayor cautela posible", remarcó.

El titular de Salud puso el énfasis en que se trata de "un desconfinamiento voluntario; aquel que no quiera salir, no salga; aquel que no quiera abrir su pequeño café o su restaurante, no lo abra. No es obligatoria, es voluntaria".

La autoridad sanitaria sostuvo que al tratarse de "un virus difícil, desconocido, traicionero y que evoluciona de manera impredecible" con rebrotes en otros países del mundo, Chile "no está ajeno a esa realidad, por lo que -aseveró- "si es necesario dar un paso atrás para revertir algunas medidas, también lo haremos, pero paso a paso queremos avanzar".

"Paso a paso, lentamente, levantemos Chile. Esa es nuestra meta como país", remarcó.