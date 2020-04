Desórdenes en cárcel de Puente Alto: Reos piden acelerar trámites de indultos

Diversos desórdenes se registraron durante la jornada de este domingo al interior de la cárcel de Puente Alto, luego que los reclusos pidieran acelerar el proceso de indultos conmutativos en medio de la pandemia de coronavirus.

En una primera instancia, familiares de los reclusos apuntaban a un motín en el recinto penal, hecho que fue descartado por Gendarmería, quien calificó como "preventiva" la presencia de Bomberos en el lugar.

La institución aseguró que no habían heridos y que se trató de un hecho aislado ocurrido al interior de la Torre 1, en el módulo de condenados.

El director regional metropolitano de Gendarmería, Víctor Provoste, comentó que "lamentablemente, a raíz de los reclamos de la población penal, hemos debido parar el proceso de indulto. Todavía no tenemos claro cuantos internos van a ser beneficiados con este proceso, es un número importante sí".

"Yo quiero llamar a que los internos depongan la actitud, porque en estos momentos no hay nadie herido, no hay funcionarios heridos, no hay ningún incendio, lo que hay es una situación puntual en una torre determinada y que no permite avanzar en el proceso en que nosotros queremos", dijo.

Sin embargo, uno de los internos se comunicó a través de celular con los medios de comunicación y manifestó que "prácticamente aquí no hay separación, aquí estamos todos contagiados. Han salido contagiados todas las semanas, hay seis personas heridas y hay dos personas más en el piso cuatro (...) hay disparos, con perdigones en la cara".

De acuerdo al último informe, 81 funcionarios y 46 reclusos de la cárcel de Puente Alto han sido diagnosticados con Covid-19.