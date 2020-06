La primera noche de cuarentena en la comuna de Pozo Almonte, en la Región de Tarapacá, fue calificada por el Ejército como una jornada sin mayores incidentes.

El oficial de Operaciones Segunda Brigada Acorazada Cazadores, Hugo Paredes dijo que "la verdad es que ha sido bastante fructifero. A partir del día de ayer, se activó la fiscalización en toda la comuna, principalmente en la Avenida Comercio. Sin embargo igual se fiscaliza la periferia del radio urbano".

Al mismo tiempo, el oficial indicó que se espera que el comportamiento se mantenga de buena forma y que aún es muy apresurado definir si ha sido efectivo o no. Además, indicó que no hubo detenidos en la jornada y que los buses con dirección a otros destinos, toman el by pass sin pasar por las calles de Pozo Almonte.