Detectan brote de Covid-19 en Urgencias del Hospital Regional de Antofagasta

Un brote de Covid-19 fue detectado en el Servicio de Urgencias del Hospital Regional Dr. Leonardo Guzmán de Antofagasta, donde han sido confirmados seis casos positivos del virus.

Así lo confirmó este lunes Javier Mena, jefe de Salud Pública, quien indicó "a la fecha tenemos seis casos confirmados, lo que sí no tenemos confirmación de variante, en estos momentos se está realizando una búsqueda activa".

Mena explicó que se espera que este martes estén listos los resultados de los exámenes de ésta búsqueda activa, para poder determinar la cantidad exacta de personas contagiadas en el servicio de urgencias.

En Urgencias no se ha visto afectado el servicio de atención que brindan a los usuarios, ya que este no es el primer brote que afecta al recinto as¡stencial, por lo tanto, poseen planes de contingencia que permiten no alterar la atención a los usuarios.