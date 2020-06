Diputada Ossandón: Necesitamos que el Gobierno patrocine el postnatal de emergencia

La diputada RN Ximena Ossandón dijo esperar que el Ejecutivo respalde el proyecto de posnatal de emergencia o que al menos esté incluido en el acuerdo nacional.

"Necesitamos sí o sí el patrocinio del Gobierno, por eso nos hemos demorado tanto tiempo en llegar a una solución", señaló en El Diario de Cooperativa, añadiendo que este viernes "fue una de los últimas reuniones en la Comisión de Trabajo y se volverá el lunes porque no se llega a un acuerdo".

La parlamentaria afirmó que "tengo esperanza que el Gobierno se añada a patrocinar", pese a que este ha planteado que en lugar de impulsar la medida, se potencien el teletrabajo o la suspensión del contrato laboral a través de la Ley de Protección al Empleo.

Ossandón descartó estas alternativas, pues no aseguran un bienestar: "el teletrabajo es otra de las salidas que el Gobierno propone. Las mujeres que puedan hacer teletrabajo que lo hagan, pero que no sea obligación, porque depende de la naturaleza de su trabajo si se puede o no".

"Las mujeres tienen un sueldo más bajo, trabajos con menos capacitación, son más fáciles de reemplazar, remuneraciones más bajas. Las negociaciones con el empleador son más complicadas", agregó.

La diputada también sugirió que el postnatal de emergencia se adjunte al acuerdo nacional que trabaja el Ministerio de Hacienda en conjunto con seis partidos políticos.

"Estoy muy esperanzada, ya que todavía no se cierra el acuerdo nacional y esperamos que esté incluido el tema posnatal. Según los cálculos de la Cámara de Diputados la propuesta que nosotros hicimos (equivale a) 100 millones de dólares", precisó.