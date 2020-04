Diputada RN criticó reapertura de malls: Hay que volver con lo estrictamente necesario

La diputada y vicepresidenta de Renovación Nacional Paulina Núñez se sumó a las voces que critican la idea del Gobierno, que ya emitió un protocolo, de permitir la reapertura de centros comerciales en medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19.



"En la situación que tenemos en el país hay que empezar a volver con lo estrictamente necesario. Convengamos que los retailers no son estrictamente necesarios y sí están funcionando, con resguardo y con medidas extraordinarias, las farmacias, los supermercados, que incluso están dentro del retail", dijo la parlamentaria.

Por su parte, el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), Stefan Larenas, pidió a las personas no acudir a los centros comerciales si estos reabren.



En esa línea, Larenas instó a la gente a que "en lo posible, coherente con la autoridad sanitaria, que no vaya a comprar a un mall en el supuesto caso que no tenga una necesidad absoluta imprescindible; que priorice por lo que son los supermercados, que tienen ciertos protocolos, que se han cumplido a medias, pero se han cumplido. En el tema de los malls, en realidad, lo que uno aconsejaría es no ir".



El presidente de la Convergencia Nacional de Gremios, Pymes y Cooperativas de Chile (Conupia), Roberto Rojas, calificó la medida de apresurada y apuntó a que puede ser un factor del aumento de contagios.



"Yo creo que puede ser una medida un tanto apresurada. Entiendo que se necesita que la gente se pueda abastecer, pero hasta el momento lo ha estado haciendo en los comercios más pequeños y con esto podemos evitar aumentar el contagio. Yo creo que no hay ninguna seguridad que esto no vaya a cundir y con esto se pueden producir más facilidades para que las personas rompan la distancia social que tienen que tener", añadió Rojas.