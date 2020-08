Diputado Castro por paso a transición en comunas de O'Higgins: "Me parece prematuro que se levanten las cuarentenas"

El diputado del Partido Socialista, Juan Luis Castro, fustigó el paso de Rancagua, Machalí y Graneros a la fase de transición.

Dichas comunas han enfrentado una disminución de casos de Covid-19 durante las últimas semanas, registrado, de acuerdo a las autoridades locales, valores positivos en los indicadores sanitarios.

"La desconfinación no es una buena decisión, aquí hay precipitación y no prudencia (...) la región va casi un mes desfasada de Santiago, por lo tanto, a mí me parece prematuro que se levanten las cuarentenas desde los próximos días sin tener acreditado todavía el control de la pandemia, la trazabilidad, ni menos la velocidad de transmisión que hay en nuestra región", puntualizó el parlamentario.

Castro añadió, respecto a la situación de que la región no cuente con seremi de Salud, que "sí ya tuvimos problemas en la etapa más difícil, y ahora no tenemos una seremi de Salud o autoridad sanitaria nombrada, peor aún ¿Cómo y quién resguarda la salud de la población de la Región de O'Higgins y en particular en estas tres comunas que se van a desconfiar?".

En otra vereda, los alcaldes de dichas comunas, valoraron la medida de desconfinamiento en sus comunas.