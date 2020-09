Diputado Gastón Saavedra se contagió de Covid-19

El diputado por el distrito 20, Gastón Saavedra (PS), dio positivo a Covid-19 tras practicarse un test PCR luego de haber sido contacto estrecho de un familiar que se había contagiado con anterioridad de coronavirus.

El parlamentario sigue sesionando de manera normal, debido a que asegura, por ahora, solo tiene un "resfrío fuerte" como síntoma.

Saavedra dijo que "yo como contacto estrecho ayer me hicieron el PCR, estamos desde el viernes en cuarentena, y dio positivo, así que hay que asumir y cumplir con todos los protocolos".

Sobre su presencia en Sala, indicó que no se ha visto afectada "porque lo estoy haciendo desde la casa, vía telemática y no tengo una molestia que me impida, por lo menos seguiré así hasta se pueda".

La cuarentena del parlamentario se extenderá como mínimo hasta el próximo 14 de septiembre.