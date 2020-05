Diputado PS: El Gobierno no puede echarle la culpa a la gente, cuando ésta le hizo caso él

El diputado Juan Luis Castro (PS) criticó el manejo comunicacional del Gobierno ante la crisis por la pandemia de coronavirus y afirmó que la autoridad no puede culpar a la ciudadanía por las cifras récord de nuevos casos de contagio, en circunstancias de que ésta "le hizo caso" al Ejecutivo y las señales que ha dado, como al acuñar el concepto de "nueva normalidad" y anunciar el Plan Retorno Seguro.

Este domingo el Ministerio de Salud informó que por segundo día consecutivo los nuevos casos diarios superaron los mil, y el total llegó a 19.663 desde el inicio de la pandemia en el país. Los fallecidos, en tanto, ya son 260.

Ante las altas cifras que se registran en la Región Metropolitana, que lidera en cantidad de casos y muertos por Covid-19, el ministro Jaime Mañañich se mostró indignado y fustigó que "el llamado a la buena voluntad a los ciudadanos no ha sido suficiente en la ciudad de Santiago, al menos, y eso nos obliga a actuar con mucha mayor fuerza en las fiscalizaciones, cierres de negocios, multas".

Castro, médico cirujano de profesión, difirió con la postura del Ejecutivo y atribuyó los incumplimientos de las medidas que se han visto a las señales que ha dado La Moneda en las últimas semanas.

"Esto es 2+2, lo que está viéndose hoy en el aumento explosivo de casos, obedece a que ya el 20 de abril invitaban a tomarse un café, a tomar cerveza o a abrir los centros comerciales, o volver a clases", comenzó el integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Baja.

"¿Qué esperaban? Han pasado 12 días y aquí está el resultado, un aumento explosivo de casos, no controlado, entonces la autoridad no puede echarle la culpa a la gente, cuando la gente le hizo caso a ellos; no nos engañemos, aquí estamos viendo el rebrote de una pandemia que iba bien controlada", complementó.

En el mismo sentido, la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, planteó que la fiesta clandestina que reunió a más de 400 personas en la comuna, violando el toque de queda y las disposiciones sanitarias, "responde un poco al mensaje de 'nueva normalidad'" promovido por el Gobierno.