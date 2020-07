Diputado RN defiende el postnatal de emergencia: "No es un proyecto de izquierda"

Ad portas de la votación de su admisibilidad en la Cámara Baja, el diputado de Renovación Nacional Francisco Eguiguren defendió el proyecto que busca extender el postnatal en el contexto de estado de catástrofe por la pandemia, que es resistido por el Gobierno, que lo considera "regresivo" en el fondo e inconstitucional en la forma.

Esta tarde los diputados votarán el informe de la comisión mixta que se constituyó luego de que el Senado declarara inadmisible la iniciativa en segundo trámite; el texto que será revisado hoy recomienda permitir que la iniciativa siga avanzando.

En ese contexto, Eguiguren apuntó que "este no es un proyecto de izquierda, es uno que nació en Renovación Nacional", aludiendo a que una de las iniciativas que impulsó el debate -y que terminó refundida en una sola junto a otras propuestas similares-, fue presentada por diputados RN, como Ximena Ossandón, Marcela Sabat y Gonzalo Fuenzalida, entre otros.

Destacó que el proyecto "interpreta a miles de familias", al punto de que "me he encontrado con ciento de mujeres que me han escrito, y para ellas lo que estoy diciendo no son leseras", por lo que "hoy vamos a apoyar el postnatal".

Esto último fue una directa referencia al exabrupto que recibió de parte de su compañero de partido, el senador Andrés Allamand, quien lo insultó diciendo que "está hablando puras huevadas", mientras Eguiguren hablaba en la comisión mixta el martes pasado; el episodio, por el que Allamand hizo un mea culpa, incluso encontró apoyo hoy en la senadora y timonel UDI, Jacqueline van Rysselberghe, en otro impasse con el micrófono encendido.

Se prevé que el informe sea aprobado en la Cámara Baja, que ya había visado el proyecto en primer trámite; pero la votación compleja estará en el Senado, que podría darse el próximo lunes.