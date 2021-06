Diputados RN pidieron sumario sanitario contra comandos de Claudio Orrego y Karina Oliva

Mediante un oficio a la Seremi de Salud Metropolitana, Paula Labra, los diputados Camilo Morán y Jorge Durán, ambos militantes de Renovación Nacional (derecha), exigieron un sumario sanitario contra los comandos del gobernador electo por Santiago, el demócrata cristiano Claudio Orrego, y su contrincante, la frenteamplista Karina Oliva, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones regionales del domingo.

A juicio de los parlamentarios oficialistas, los equipos y los candidatos a la Gobernación "no respetaron ninguna norma sanitaria" durante sus respectivas agendas el día del balotaje.

"Justamente son los miembros de oposición quienes critican la comunicación de riesgo de Gobierno, pero a la primera oportunidad que tienen para demostrar, su comunicación de riesgo es pésimo. Su reunión el domingo, en aforo, no tiene nada distinto a una fiesta clandestina. Si quieren más compromiso de estrategia sanitaria, deben partir por casa también", sostuvo Morán.

"Ellos el domingo no respetaron nada, no respetaron ninguna norma sanitaria y además hoy día tienen la desfachatez de acusar al ministro de Salud por no estar cumpliendo con su trabajo supuestamente", reclamó.

Durán, en tanto, acusó que hubo "indolencia" de ambos aspirantes: "Qué falta de respeto es no entender lo que está viviendo Chile y cómo ellos abusan de los privilegios", dijo.

"Se pudo ver a muchos, incluso parlamentarios que hoy critican la pandemia, que hoy tienen la desfachatez, la'cara de palo', de anunciar una interpelación en contra del ministro de Salud. Los mismos que no respetan las medidas sanitarias", añadió. .