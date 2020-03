Dirección del Trabajo: Coronavirus no es una causal válida para despedir por fuerza mayor

La directora (s) del Trabajo, Camila Jordán, aseguró este jueves que el coronavirus "no es una causal válida" para que los empleadores despidan invocando fuerza mayor en medio de la actual crisis sanitaria y explicó que no se dan las condiciones para aplicarse.

En medio de la polémica por el dictamen de la Dirección del Trabajo que permite exonerar obligaciones de contratos laborales por cuarentena, Jordán comentó que "la causal de caso fortuito o fuerza mayor es una causal de despido que existe en la ley y, como ley vigente, existe como causal eventualmente que pueden utilizar los empleadores".

Sin embargo, la directora (s) del Trabajo precisó que "atendida la contingencia actual, lo que refiere al coronavirus estimamos que no es una causal válida para proceder al despido de los trabajadores".

Y enfatizó: "Lo que nosotros hemos dicho como servicio, en aras de protección del trabajador y la estabilidad del empleo, es que nosotros estimamos que en este caso de la contingencia utilizar la causal de caso fortuito o fuerza mayor no aplica".

"No es una causal que se pueda aplicar válidamente porque no se darían las condiciones para ello, porque (la pandemia) sería algo temporal y no permanente que de alguna manera es lo que exige la norma", explicó Jordán.

El despido por fuerza mayor tiene como consecuencia que el trabajador no recibe indemnización, a diferencia del despido por necesidades de la empresa.

Juan Pablo Swett, presidente de la Asociación de Emprendedores, dijo que "ante la polémica generada por el dictamen de la Dirección del Trabajo, la pregunta que nos hacemos en el mundo de las micro, medianas y pequeñas empresas es como un negocio que está cerrado, con cero ventas, puede seguir pagándole el sueldo a los trabajadores".

"Si los políticos pretenden por ley obligar al mundo de las pymes a seguir pagando sueldos, lo que vamos a ver son más quiebras, más cesantía y obviamente muchas pymes van a dejar de existir", lamentó.