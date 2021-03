Director de Indisa: Hoy es un mal momento para enfermarse y en las próximas semanas será aún peor

El doctor Rodrigo Castillo, director médico de Clínica Indisa, ubicado en Providencia, pidió este miércoles al Gobierno tomar medidas drásticas ante el aumento exponencial de casos de Covid-19 durante los últimos días en el país.

"Estamos en un minuto bastante crítico de la pandemia. En esta ola de contagios estamos probablemente pasando por uno de los peores momentos y creemos que en los próximos días y semanas va a ser aún peor", dijo el profesional en entrevista vía telefónica con Hablando De, de Cooperativa.

Chile, que ya totaliza 905.212 infectados y 21.816 muertos en un año, se encuentra inmerso en una segunda ola, con cifras diarias similares a junio pasado, cuando la epidemia estaba en su peor momento y la red hospitalaria estaba al borde del colapso.

Las autoridades sanitarias informaron que hoy se registraron 4.395 contagios y 27 decesos y que la tasa de positividad (el número de infeccciones por cada 100 PCR realizadas) escaló hasta el 11,2 por ciento.

En las últimas semanas también ha aumentado la ocupación de camas críticas hasta alcanzar este miércoles las 3.088, la cifra más alta desde el inicio de la emergencia hace un año.

"Esta semana se confinaron varias comunas en la Región Metropolitana. No es de extrañar que, así como vamos, haya que confinar más y, si los números no cambian, a lo mejor confinar por algunas semanas a toda la Metropolitana, pero eso es algo a lo que todos los ciudadanos tenemos que estar disponibles, y el ministro también tiene que estar disponible a cambiar de decisión en virtud de los números que tiene", señaló el director de Indisa.

Como ejemplo, el doctor Castillo expuso que en su clínica "hemos tenido en los últimos días seis o 10 pacientes en urgencia esperando camas, lo que significa que ya estamos en el punto de estar moviendo pacientes menos graves para poderles hacerles cupo".

"Si esto sigue así y se profundiza, se van a tener que tomar medidas le guste a quien le guste y le cueste a quien le cueste, pero no vamos a tener otra. A la voz de que los pacientes se puedan estar muriendo por no entrar a una cama, no podrá haber nadie que se oponga a que paremos la fiesta. Vamos a tener que pararla", enfatizó.

En ese sentido, recalcó que "medidas que hagan que haya una menor movilidad, particularmente en cosas que pudieran postergarse -como el colegio, por ejemplo- nos van a ayudar para pasar estas dos semanas, que van a ser las más críticas".

"Hoy es un mal momento para enfermarse de cualquier cosa: a una persona le da un infarto hoy y se puede encontrar con la sorpresa de que no tenga cama. Esa es la situación", advirtió.

Para alivianar la situación de la red integrada en este momento crítico del Covid-19, el Ministerio de Salud ordenó la suspensión de todas las cirugías electivas en 11 regiones, tanto en el sistema público como privado, a partir de este viernes 19 de marzo y por 30 días, es decir, hasta el 18 de abril.

Las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, en el extremo norte, y Aysén y Magallanes, en el sur, quedarán exentas de esta medida.

También se excluirán de la suspensión los procedimientos cuyo retraso implique un riesgo para la salud de las personas, así como aquellos en los que rige el cumplimiento de garantías GES y las intervenciones de pacientes pediátricos.