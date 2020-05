Director de la ex Posta Central: Siempre hemos estado a la altura de cualquier desastre

Bautizada como el "corazón de la batalla" por la pandemia de Covid-19 en Santiago, el Hospital de Urgencia Asistencia Pública (ex Posta Central) avanza en la reconversión de sus 250 camas disponibles, como parte de las 400 que se sumarán como UCI a la red de salud.

Según el director de este recinto médico, Osvaldo Carrasco, dijo que siempre ha estado a la altura de los desafíos que ha tenido.

"Siempre esta Posta ha estado a la altura de cualquier desastre que ha ocurrido en el país. En el sexto piso, que era medicina, se están transformando sus 63 camas en camas UTI; el quinto piso, que era camas UTI, (se está transformando) en camas UCI, todas con ventilación", planteó.

"El cuarto piso, donde está pabellón, la sala de operaciones, con ocho pacientes ventilados, y la sala de recuperación con cuatro pacientes ventilados. Nuestro plan es que para el fin de semana tendríamos 50 camas más ventiladas", añadió.

Sótero del Río, "entrenados" para los colapsos

La ocupación de camas UCI llega al 86 por ciento a nivel nacional, mientras que en Santiago se eleva al 96 por ciento.

En el caso del Hospital Sótero del Río pasaron de 18 a 42 unidades críticas, pero de todos modos deben internar gente en sectores pediátricos y trasladarlos cuando no hay opción de atenderlos.

La jefa de la UCI de este recinto, Carolina Ruiz, dijo que allí están acostumbrados a administrar el colapso.

"En muchos centros, incluido el Sótero, han enviado pacientes adultos a las UCI pediátricas, en general se trata que sean pacientes relativamente jóvenes. Para bien o para mal es un hospital que siempre está cercano al 100 por ciento, nosotros estamos como entrenados en esto de tener mucha demanda asistencial y tratar de buscar una solución", expresó.

"Camas que eran de baja complejidad, como medicina, se transformaron en intermedio, ahora se está viendo la posibilidad de pacientes de medicina de baja complejidad llevarlos al hospital modular. Tenemos 42 camas de UCI, que es mucho, pero las tenemos igual de llenas que cuando teníamos 18", añadió.

Epidemiólogo: Cuarentenas dinámicas fueron un fracaso

Las cifras de contagios se han disparado en las últimas semanas, con un sostenido aumento de la tasa de positividad de los examenes PCR, que ha subido desde 10 por ciento, al inicio de la pandemia, hasta el 25 por ciento.

El aumento constante de casos significa para el epidemiólogo de la USACh, Cristián García, que las medidas no están teniendo efecto, hay que volver a enfoncarse en la prevención del contagio a nivel comunitario.

"La estrategia de cuarentena dinámica ha sido un rotundo fracaso. A esta altura tenemos una masa de personas infectadas en la Región Metropolitana muy grande y eso hace que las probabilidades de tener casos graves aumente y así también el uso de ventilación mecánica y fallecidos", expresó.

"Los que estamos viendo acá es producto de lo que se hizo o no se hizo, que una epidemia se va a controlar desde la comunidad, reduciendo los contactos y los contagios y no desde la UCI o desde los ventiladores, esa es la última línea, donde no tiene que llegar la gente", manifestó el experto.