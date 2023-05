Director de la OMS pidió un tratado para no repetir la devastación del Covid

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió en la asamblea anual del organismo que los Estados miembros se involucren más en las actuales negociaciones para un tratado contra pandemias que evite que se repitan los efectos causados por el Covid-19.

"Pido a cada Estado que se involucre de forma constructiva y urgente en las negociaciones del acuerdo contra pandemias (...) para que el mundo no tenga que enfrentar nunca más la devastación de una pandemia como la del Covid", destacó Tedros en la segunda jornada de la asamblea.

El acuerdo "debe ser un compromiso generacional de que no repetiremos el pánico y la negligencia que hizo este mundo tan vulnerable", estimó el máximo responsable de la OMS desde 2017.

Tedros hizo un balance de los últimos 12 meses de trabajo de la OMS, marcados por la declaración, hace apenas dos semanas, del fin de la emergencia internacional por el Covid-19, después de que causara unos veinte millones de muertos, según los últimos cálculos de la organización.

"Fue un momento de alivio pero también de reflexión", sostuvo el facultativo, y añadió que el mundo "sigue sintiendo dolor por las muchas pérdidas y por el terrible precio pagado por familias, comunidades, sociedades y economías".

#WHA76 Strategic Roundtable: The World Together - Member States-led process to strengthen pandemic prevention, preparedness and response https://t.co/Bcmb8f8NGz