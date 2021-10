Doctor Araos y rezagados: "Es un problema grande y debe enfrentarse desde distintas disciplinas"

A ocho meses del comienzo de la vacunación masiva contra el Covid-19 en Chile, el doctor Rafael Araos, asesor de la Subsecretaría de Salud Pública, manifestó este miércoles su preocupación por la cantidad de rezagados -cerca de 1,2 millones de personas de la población objetivo- que aún se registra en el país.

"Creo que todavía hay un buen número de gente que, por distintos motivos, no se ha vacunado y se va a vacunar, por lo tanto, no hemos llegado al techo. Pero, por otro lado, sí es un problema tener un grupo importante (de rezagados), porque sabemos que la gente que no se vacuna se convierte en reservorios donde circulan las nuevas variantes" y, por consiguiente, "van a ser responsables de que tengamos casos graves en las personas más vulnerables", sostuvo esta tarde el infectólogo de la Clínica Alemana en entrevista telefónica con Lo Que Queda del Día de Cooperativa.

"Es un problema grande y yo creo que debe enfrentarse con personas de distintas disciplinas para entender bien, quizás con ciencia más cualitativa, cuáles son las razones por las cuales hay gente que no se vacuna. Yo probablemente no tengo la respuesta de cómo hacer eso, pero hay gente que se dedica muy bien a campañas de estimulación de vacunación", planteó.

"Me imagino que ese será un buen desafío cuando alcancemos ese umbral. Ojalá que sea suficiente con lo que tenemos, pero hay que apuntar a vacunar a todo el mundo", añadió.

ANUALIDAD Y OBLIGATORIEDAD DE LA VACUNA, UNA PÁGINA ABIERTA

Pese a lo anterior, el doctor Araos descartó -por ahora- que el Gobierno obligue a la población a vacunarse contra el Covid-19: "Eso está lejos de zanjarse en el corto plazo y requiere un pensamiento más profundo", apuntó.

En ese sentido, el asesor del Minsal reconoció que la obligatoriedad es "un asunto súper difícil, porque cuando hay una vacuna aprobada para su uso de emergencia es difícil obligar a alguien a vacunarlo, a diferencia de otras vacunas donde tenemos muy claros el balance de todos los riesgos y todos los beneficios". No obstante, puntualizó que este último punto "va pesando cada vez menos, porque sabemos que son vacunas seguras, entonces es muy probable que de aquí a un tiempo (la inoculación por mandato) sea un debate importante", planteó.

Por otra parte, consultado sobre la periodicidad de la vacuna contra el coronavirus, el experto señaló que "hay hartos elementos para pensar que se justifica una vacunación anual a partir del próximo año, pero dudo que sea necesario hacer dos vacunaciones el próximo año. Me parecería muy raro".

¿CAMBIOS EN EL MONITOREO DE CASOS?

Respecto a la fase actual de la crisis sanitaria, Araos afirmó que en Chile "estamos en una etapa de repensar cómo monitorizamos la pandemia, cómo la entendemos, y probablemente vamos a cambiar algunas de las métricas que estamos acostumbrados a mirar, como a los casos".

Ejemplo de ello, señaló, es que "el indicador fino que antes teníamos de los casos, que se reflejaba muy bien en un número X de hospitalizados y fallecidos, probablemente ya está perdiendo un poco ese valor, porque la vacunación está teniendo un efecto notable" en reducir la gravedad de los pacientes.

El Minsal informó esta mañana que en la última jornada se registraron 766 casos nuevos de Covid-19, mientras que el total de pacientes en etapa activa de la enfermedad llegó a los 5.339. Por otro lado, murieron cuatro personas.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es 25% y 42% para la comparación de 7 y 14 días respectivamente.

Finalmente, 369 personas están internadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 267 están conectadas a ventilación mecánica. Además, 331 camas críticas están desocupadas.