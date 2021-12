Doctor Said dice que avance de toda la capital a la Fase 4 es "poco prudente"

Juan Carlos Said, médico internista del Hospital Sótero del Río, cuestionó en Cooperativa la decisión del Minsal -comunicada este lunes- de hacer avanzar a toda la Región Metropolitana a la Fase 4 del plan Paso a Paso: Apertura Inicial.

Para mayor información, visita 📲 https://t.co/udEI6KPiOL pic.twitter.com/JMxjLW9TLB — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) December 6, 2021

"A mí me parece poco prudente, yo habría mantenido los aforos actuales, fundamentalmente por un factor: si bien han bajado los contagios, aún continúa un ascenso en la curva de los hospitalizados y de ocupación de camas (en el país), especialmente en la Región Metropolitana, que es bastante elevada, de alrededor de 94 por ciento", explicó.

"UNA CAMPAÑA DE INVIERNO PERMANENTE"

Said cree que "muchas veces se ha invisibilizado lo que está pasando en los hospitales, pero en los hospitales no llegó nunca la primavera y tampoco parece que va a llegar el verano... La ocupación ha permanecido muy alta, evidentemente no en los rangos críticos que vivimos en la primera y segunda ola, pero eso no significa que la situación sea normal".

"En la práctica, lo que están viviendo los hospitales es como una campaña de invierno permanente: si el 94 por ciento de ocupación (actual) lo comparamos con el nivel prepandemia, estamos hablando de que los hospitales están funcionando al 140 por ciento de su capacidad de camas pre pandemia", explicó el máster en salud pública.

"La normalidad no ha llegado a los hospitales, y si bien las cifras de casos van en descenso, vienen semanas que pueden ser muy críticas: viene Navidad, Año Nuevo; fechas que son de mucho viaje, mucha interacción entre personas, y al mismo tiempo está la incertidumbre por esta variante ómicron", finalizó el especialista, quien llamó a "reforzar las medidas de autocuidado", como el uso de mascarilla, "sobre todo en lugares con muchas aglomeraciones".