12:22 - | [En vivo] Doctor Pérez: "Tenemos que seguir tomando las mismas medidas de precaución, incluso quienes estamos vacunados, porque no sabemos cuánto va a durar la inmunidad" #CooperativaEnCasa

12:16 - | [En vivo] Doctor Carlos Pérez: "Las cuarentenas, si se cumplen, son efectivas, pero no se estaban cumpliendo. Por favor, quédense en casa" #CooperativaEnCasa

12:14 - | [En vivo] Doctor Carlos Pérez: "No sabemos, exactamente, qué porcentaje de los nuevos casos se debe a las variantes, especialmente la brasileña" #CooperativaEnCasa

11:22 - | [En vivo] Subsecretario de Obras Públicas señaló que el levantamiento del cordón sanitario no es la "primera vez" que se toma esta medida y que el atochamiento por la salida sur de Santiago "no es una novedad" #CooperativaEnCasa

11:19 - | [En vivo] Subsecretario de Obras Públicas por levantamiento de cordón sanitario: Yo no diría que por una decisión operativa y puntual hay una laxitud en el control #CooperativaEnCasa

10:35 - | [En vivo] Doctora UC Paula Margozzini: "Este verano no era momento para viajar por turismo, y la mayor parte de las variantes llegaron con chilenos que decidieron viajar" #CooperativaEnCasa

10:33 - | [En vivo] Doctora UC Paula Margozzini: "Claro que es adecuado el cierre de fronteras; casi todas las variantes han llegado a Chile, pero no todas" #CooperativaEnCasa

09:42 - | [En vivo] Comisaría Virtual: No tenemos que esperar que nos fiscalicen para respetar las normas sanitarias #CooperativaEnCasa

09:36 - | [En vivo] Teniente Nicole Barrera, de la Comisaría Virtual de Carabineros: "No esperemos que mueran más compatriotas para tomar conciencia" #CooperativaEnCasa

09:21 - | [Radio en vivo] Comisaría Virtual: "No se podrán usar los dos permisos semanales el fin de semana, sólo se puede sacar un permiso el fin de semana" #CooperativaEnCasa

Ex tesorero general de la República por ayudas en pandemia: "Vamos con la carreta al revés" #CooperativaEnCasa https://t.co/JPOO5DYpNr pic.twitter.com/LAJZ7OlHKD

12:04 - | Venta de alcohol no se encuentra restringida "siempre y cuando" el giro no sea solo alcohol, sino que tenga venta de bienes esenciales, explica la subsecretaria Martorell #CooperativaEnCasa

12:01 - | Ministro Paris: "No he pensado en renunciar a mi cargo, no tengo ninguna intención, es el Presidente el que toma esa decisión" #CooperativaEnCasa