Donald Trump: Amo Nueva York pero no enviaré el primer lote de vacunas allí

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que ama Nueva York pero que no enviará los primeros lotes de la futura vacuna contra el Covid-19 alla, presuntamente por culpa de su gobernador Andrew Cuomo.

"¡Amo Nueva York! Como todo el mundo sabe, la Administración de Trump ha producido una gran vacuna, segura, mucho antes de lo previsto. Otra Administración habría tomado cinco años. El problema es que el gobernador de Nueva York, (Andrew) Cuomo, dijo que se retrasaría en usarla, y otros estados la quieren ahora", dijo el mandatario en un hilo de tuits.

"No podemos desperdiciar tiempo y solo podemos dar la vacuna a aquellos estados que la usen inmediatamente. Por eso el retraso de Nueva York. Muchas vidas se van a salvar, pero estamos preparados para cuando ellos lo estén (en Nueva York). ¡Dejen de politiquear!", zanjó el mandatario saliente.

....We cannot waste time and can only give to those states that will use the Vaccine immediately. Therefore the New York delay. Many lives to be saved, but we are ready when they are. Stop playing politics!