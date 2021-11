Dosis de refuerzo para adolescentes desde los 16 años: El calendario de vacunación para esta semana

El Ministerio de Salud entregó el calendario de vacunación de la dosis de refuerzo para la semana del 8 al 14 de noviembre, que contempla la inoculación de los jóvenes de 16 a 23 años, que hayan recibido la segunda dosis hasta el 13 de junio.

Esta semana deberán asistir las personas vacunadas con esquemas completos distintos a Sinovac, es decir Cansino, Janssen, Pfizer, Astrazeneca, Generium, Moderna y Sinopharm, siendo el lunes una jornada exclusiva para los rezagados con 50 años o más, vacunados con la segunda dosis hasta el 11 de julio.

Los días siguientes seguirá la población vacunada hasta el 13 de junio; el martes será el turno de aquellos que tengan entre 40 a 54 años, el miércoles a los de 30 a 39 años, el jueves de 24 a 29, y finalmente el viernes será para los jóvenes de entre 16 a 23 años.

En el caso de aquellas personas que recibieron la Sinovac, el Minsal determinó el mismo calendario mencionado anteriormente, con la salvedad de que deben haber recibido la segunda dosis hasta el 11 de julio y de que el viernes se inocularán a jóvenes que tengan entre 13 a 23 años.

Perfil de contagios

Ante los aumentos de contagios y la sensación de seguridad al contar con el esquema completo, los expertos han insistido en el llamado a aplicarse la tercera dosis de refuerzo.

Las evidencias científicas han demostrado que los niveles de protección bajan tras seis meses de la inoculación de la segunda dosis.

El perfil de los nuevos contagios señala que los veinteañeros sintomáticos que cuentan con esquema completo tienen la posibilidad de contagiarse hasta seis veces más que aquellos que cuentan con la dosis de refuerzo.

La infectóloga de la Clínica Universidad de Los Andes, María Luz Endeisa, detalló que quienes más se contagian actualmente "en general es gente más bien joven y que se contagian en los carretes o en las reuniones sociales y después casos intrafamiliares".

"Es importantísima la dosis de refuerzo; lo que se ha demostrado es que con todas las vacunas a los seis meses o a partir de los 4 meses, de la segunda dosis hay una caída de los anticuerpos protectores", enfatizó.

Mientras que el médico internista del Hospital Sótero del Río y magíster en Salud Pública, Juan Carlos Said, afirmó que "esto no se trata solo de un brote de casos asintomáticos o leves, estamos viendo un incremento progresivo en el número de hospitalizados".

"Hasta el momento este número de hospitalizados se encuentra en un rango manejable, en un rango que no ha saturado aún el sistema hospitalario. No olvidar que el sistema todavía no se recupera a la entrecomillas normalidad pre pandemia, se está haciendo cargo todavía una gran cantidad hospitalizado por causas no Covid"", puntualizó el experto.

Además, señaló que "un paciente que se hospitaliza en un paciente que queda con secuelas, muchas veces demora meses en recuperaciones y muchas veces queda con secuelas crónicas".