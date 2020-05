Economistas de la ex Concertación a Hacienda: "Es completamente falso que la política fiscal haya llegado a su límite"

Los integrantes del "Foro para un desarrollo justo y sostenible", como son el ex presidente del Banco Central, Roberto Zahler, el ex ministro de Economía, Carlos Ominami, o el economista Ricardo Ffrench-Davis -todos vinculados a la ex Concertación-, rebatieron al Gobierno de Sebastián Piñera respecto de que "la política fiscal esté en el límite" frente al gasto público para combatir los efectos de la pandemia de la Covid-19.

En una declaración titulada "En respuesta al ministro Briones", el grupo aseguró que "es falso, completamente falso que hayamos llegado a ese límite".

"Chile hoy no enfrenta restricciones insalvables en el gasto fiscal. Probablemente sean más relevantes las restricciones ideológicas. Se puede acudir a más endeudamiento interno y externo, sin generar presiones que la economía no esté en condiciones de manejar. Pasada la pandemia, por cierto, habrá que re-evaluar la carga tributaria para hacer frente de mejor forma al servicio de dicha deuda", señalan los expertos en el texto.

¿QUÉ ARGUMENTAN?

En la declaración, el Foro -integrado también por ex ministros como Alejandra Krauss y Álvaro García, el ex director general de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Osvaldo Rosales, además de Álvaro Díaz, Ana María Correa, María José Correa, Álvaro Díaz, Luis Eduardo Escobar y Fernando Carmona- entrega seis argumentos para justificar por qué Chile puede hacer mucho más que lo planteado por el Ejecutivo.

Primero, indican que el "gasto público está aumentando menos que con ocasión de la crisis subprime de 2009. El cambio en el saldo efectivo del gobierno central de 2020 respecto de 2019 es de 5 puntos del PIB y en 2009 fue de 8 puntos respecto de 2008. Nadie podría dudar que la crisis actual es mucho más severa que la crisis subprime y, por tanto, hay que actuar en consecuencia".

En segundo lugar, exponen que "los programas de emergencia que ha planteado el Gobierno, como porcentaje del PIB, son muy inferiores a los de la mayoría de los países europeos, de Estados Unidos y también de Perú".

A esto agregan que "la deuda pública chilena se encuentra en los niveles más bajos de la OCDE y de América Latina. Hay espacio para que esta deuda crezca en varios puntos del PIB, máxime considerando las bajas tasas de interés de largo plazo, tanto nacionales e internacionales. Estas tasas internacionales seguirán bajas por muchos años".

Asimismo, apuntan a que "el Gobierno acaba de colocar bonos en el exterior por US$ 2.000 millones a tasas muy bajas y por otros US$ 500 millones y la mitad de ellos a tasa de interés negativa. Debería aprovechar estas ventajosas condiciones".

Adicionalmente, recuerdan que Chile tiene la tasa real de interés más baja de América Latina y junto con Perú, el menor riesgo-país.

Por último, exponen que el país cuenta con Fondos Soberanos por 22.000 millones de dólares, que supera lo que disponen el resto de los países de la región. Esto representa un 7,3 por ciento del PIB.

"NADIE ESTÁ DICIENDO QUE HAY QUE TIRAR LA CASA POR LA VENTANA"

El Foro advierte que "nadie está diciendo que 'hay que tirar la casa por la ventana' y haya que gastar todos esos ahorros. Es cierto que hay que guardar recursos para un eventual rebrote de la epidemia y para un programa futuro de reactivación".

Sin embargo, recalcan que "Chile tiene espacio razonable para elevar el gasto público en al menos 5 puntos del PIB, sin grandes complicaciones macroeconómicas", liberando recursos en torno a los 15 mil millones de dólares.

Estos, de acuerdo al grupo, permitirá que "la cuarentena sea más efectiva, asegurando que millones de trabajadores formales e informales se queden efectivamente en casa pues el Estado le aseguraría ingresos para financiar su alimentación y gastos básicos"; y "que muchas más Pymes puedan protegerse de la quiebra".

"Con estas medidas, así como más rapidez y eficiencia pública, la crisis en empleo y pobreza se podría atenuar significativamente. La recuperación además sería más pronta y menos traumática pues habremos defendido de mejor forma el empleo y el tejido empresarial", concluyen.