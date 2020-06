Economistas proponen creación de Fondo Covid de 12 mil millones de dólares

El grupo de economistas que asesora al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, presentó una propuesta a los parlamentarios de la Comisión de Hacienda, que incluye la creación de un Fondo Covid de 12 mil millones de dólares.

Según publicó La Tercera, esta iniciativa supera por dos mil millones la propuesta del Ejecutivo, utilizando dinero fresco proveniente de deuda y del Fondo de Estabilización Econímica y Social (FEES), con el fin de ser gastado en apoyar ingresos familiares y del tejido productivo, y en planes de reactivación de la economía.

Este fondo tendrá una duración transitoria, pero flexible, de 24 meses, con el fin de desembolsar los recursos a medida que sean necesarios.

En materia de medidas sociales, se formularon una serie de mejoras al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), proponiendo un monto per cápita de entre 80 y 90 mil pesos, con pagos decrecientes en agosto en base a la cantidad de integrantes del grupo familiar.

"Por defecto el beneficio se termina en agosto, pudiendo ser renovado por dos meses adicionales por un monto no superior al 80 por ciento, de acuerdo a la situación sanitaria", destacaron.

Además se propone un complemento de los ingresos formales con un piso de 25 mil pesos por persona, junto con modificar las tasas de reemplazo para quienes hacen uso del seguro de cesantía.

En relación a la reactivación, los expertos proponen ampliar el Fogape a todas las empresas, dejando como "última instancia" un posible apoyo estatal a las empresas que tengan problemas de liquidez.

Entre quienes firmaron esta propuesta se encuentran el ex ministro Rodrigo Valdés, el ex director de Presupuestos Rodrigo Cerda, Bettina Horst (LyD), Andrea Repetto (UAI), el ex ministro Andrés Fontaine, Claudia Martínez (UC), los ex presidentes del Banco Central Vittorio Corbo, José de Gregorio y Rodrigo Vergara; además de Rafael Aldunate, Álvaro Díaz, Sebastián Edwards, Sebastián Izquierdo, Claudia Sanhueza, Klaus Schmidt-Hebbel y Cristián Solís.

PROPUESTA VALORADA TRANSVERSALMENTE

La propuesta de los economistas fue valorada positivamente tanto en el oficialismo como en la oposición.

Desde Chile Vamos, la coalición de Gobierno, el senador Juan Antonio Coloma (UDI) dijo que "fue un día de avance" y que "a esta altura está claro que hay que generar un gasto fiscal histórico, con un margen de entre 10 mil a 12 mil millones de dólares entre 18 y 24 meses".

"Adicionalmente, creo que hay ideas en materia de retomar la línea virtuosa del empleo a través de ayudas especiales a la contratación bien significativas", agregó el parlamentario oficialista.

Desde la oposición, en tanto, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) insistió en que, primero, "debemos concentrarnos al cortísimo plazo en las medidas que apuntan a enfrentar la emergencia y a sostener los ingresos de millones de familias de Chile" y, en segundo lugar, "acordar en el mismo momento un marco global general respecto a las medidas de reactivación y darnos un plazo de dos o tres semanas para definirlas bien".

El diputado de Revolución Democrática Giorgio Jackson, por su parte, aseguró que "cambió el eje de discusión después de que el grupo de economistas presentó una propuesta que, en términos macro, es más del doble que lo presentado por el Gobierno".

"Además de llegar a los 90 mil pesos per cápita en el IFE, si bien es menos de lo que hemos planteado nosotros inicialmente, es un avance sustantivo respecto a lo que propuso el Ejecutivo y creemos que pone en un pie bastante distinto, en uno mejor, las conversaciones hacia adelante. Vamos a ver si el Ejecutivo recoge esto", agregó Jackson.