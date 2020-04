Efecto coronavirus: Hacienda prepara plan de austeridad en el sector público

El Ministerio de Hacienda junto a la Dirección de Presupuesto envió este viernes un oficio a los distintos organismos públicos para informar de un plan de austeridad debido a los efectos económicos causado por el Covid-19.

Esto fue enviado a 196 ministerios, servicios, subsecretarías, Congreso, Poder judicial, Ministerio Público, Contraloría, entre otros sectores.

El objetivo es adoptar medidas de austeridad para evitar diversos gastos y reasignar recursos para financiar el reciente paquete económico anunciado por el Gobierno para enfrentar la crisis, un recorte que llegaría al 3 por ciento del Presupuesto 2020.

El diputado UDI Óscar Melero, parte de la Comisión de Hacienda, señaló que con esta medida se podrán reasignar recursos de iniciativas como asesoría, capacitaciones y planes de desarrollo, que no se pueden efectuar debido al crisis sanitaria.

"Es buscar financiamiento en parte, de reasignar los recurso que tiene el presupuesto de la nación que es de 76 mil millones de dólares, con el fin de programas y acciones que no se pueden desarrollar por el Covid-19 y destinarlos a estas nuevas prioridades que están surgiendo", puntualizó Melero.

Este oficio, de nueve páginas, contempla además la prohibición de efectuar nuevas contrataciones y aumento de sueldo. Se suspenden los reemplazos, pago de horas extras y viajes al extranjero. Se congela además la compra de celulares, computadores y otros equipos tecnológicos.

Se pide no recortar planes de inversión

El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Jorge Pizarro (DC), habló con el ministro del ramo, Ignacio Briones, y pidió que no se recorten planes de inversión.

"Lo que más hincapié le hemos hecho la ministro de Hacienda, director de presupuesto, es que todos aquellos recurso que están destinados a inversión no se toquen, porque esos serán lo que vamos a necesitar para reactivar las economías locales, sobre todo en las regiones", señaló Pizarro.

"Si no hay intervención del Estado en muchas partes, no hay mucha actividad económica, entonces todo lo que son planes de construcción de viviendas sociales, caminos, infraestructura productiva y de servicio que genere empleo no se puede interrumpir, y si no se puede hacer ahora se puede concentrar en el segundo semestre", puntualizó.