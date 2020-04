El comercio no esencial alista su reapertura, en coordinación con las autoridades

La Cámara de Comercio (CNC) informó haber elaborado "estrictos" protocolos sanitarios, consensuados con las autoridades gubernamentales, para facilitar que empresas del sector puedan evaluar si retoman sus actividades en medio de la pandemia por Covid-19.

Según una encuesta revelada ayer por la CNC, el 38 por ciento de las empresas del sector han debido desvincular trabajadores por efecto de la crisis actual, ante lo cual el presidente del gremio, Manuel Melero, advirtió que "el comercio necesita urgentemente volver a funcionar" y que "la situación de paralización ya no resiste más tiempo de espera".

Postura que reafirmó este martes en conversación con El Diario de Cooperativa, donde expuso que "queremos equilibrar el trabajo con la salud, porque son las mismas personas las que necesitan preservar su salud y trabajar", y para ello "hay maneras, primero ponerse de acuerdo entre trabajador y empleador, y se puede desplegar mediante un protocolo muy estricto, muy bien supervisado y diseñado, para evitar el contagio en el comercio".

En ese marco, "hay que tomar las prevenciones a través de protocolos estrictos, que la Cámara de Comercio ha consensuado con las autoridades y que va a poner, en los próximos días, a disposición de todos los empleadores y trabajadores del gremio, para que lo analicen y decidan si pueden o deben trabajar o no", detalló.

Aquello considerando que "no hay un decreto sanitario que impida el funcionamiento del comercio, como ocurre con otras actividades", precisó, sobre lo que hizo un punto: "El comercio no esencial puede funcionar y el esencial debe funcionar obligatoriamente, supermercados y farmacias; nosotros mismos hicimos el acuerdo de autorregulación con el Ministerio de Economía donde cerramos voluntariamente nuestros establecimientos para evitar propagación del virus, pero ha ido pasando el tiempo y no tenemos perspectiva clara de cuándo se podría abrir".

En el balance del sector, complementó, "las farmacias san tenido un comportamiento más oscilante, también los supermercados, con un promedio más positivo, y el comercio electrónico se ha más que doblado; pero el resto del comercio no esencial, y que no es el pequeño comercio que se ha mantenido más o menos bien, está muy dañado: los medianos, los mall, las multitiendas que han estado cerradas, esas actividades han estado en muchas dificultades porque no han tenido ingresos".

En ese sentido, enfatizó que "el análisis es bien dramático: tenemos calculado que en el primer trimestre de este año el sector perdió 50 mil empleos, 50 mil personas que quedaron sin trabajo, y calculamos que el segundo trimestre, si la situación se sigue prolongando y el comercio no puede abrir sus puertas, calculamos 100 mil desempleados más"; en tanto, evitó hablar de cifras respecto a empresas que eventualmente no puedan superar esta crisis.

"El comercio es el primer empleador nacional, tenemos más 1,5 millones de trabajadores, no es trivial, no es menor lo que estamos hablando", resaltó, además de considerar "imprescindible e impostergable" que se concrete a tiempo la inyección de liquidez anunciada por el Gobierno mediante una línea de crédito.