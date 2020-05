El dilema de la última cama "puede ocurrir en un hospital determinado", dice Mañalich

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, reiteró este martes que "no hemos llegado al debate de la última cama" para atender a pacientes contagiados con Covid-19, sin embargo, afirmó que esta situación "puede ocurrir en un hospital determinado", tal como denunció la jefa de la UCI del Hospital El Carmen, de Maipú.

Al enfrentar consultas de la prensa por este tema, el secretario de Estado remarcó que "nosotros no hemos llegado al debate de la última cama. Puede ocurrir en un hospital determinado que haya una demanda de dos pacientes que requieren ventilación mecánica y que haya un respirador en la Unidad de Tratamientos Intensivos de ese hospital y se dice 'vamos a usar este ventilador para esta persona'".

Mañalich explicó que "la otra persona se intuba en el Servicio de Urgencias, se conecta a una ventilación manual y se traslada a un lugar donde haya cama y respirador. Tenemos una reserva de más de 300 en el país y este desafío ético, de a quién le asigno respirador o no, significa que otro paciente tiene que partir a otro lado, pero no significa que no tenga acceso a un respaldo de ventilación mecánica".

La autoridad apuntó que "vamos a tener hospitales que en momentos enfrenten esta situación. Desde los Servicios de Urgencia y desde las jefaturas de servicio se coordina y se deben coordinar estos traslados para que las personas sigan recibiendo el tratamiento que necesitan".

"Creo que no estamos en una falla o en un déficit de recursos y, a lo mejor, debemos mejorar aún más la coordinación, como se hizo en el Hospital San José, en el que las ambulancias que llevan pacientes que no corresponden a pacientes graves o a pacientes respiratorios son derivadas a otros sitios, para no tener este atochamiento", enfatizó.

COLEGIO MÉDICO: NUNCA VA A OCURRIR

Desde el Colegio Médico, el secretario técnico del Departamento de Políticas de Salud de la institución, Cristóbal Cuadrado, complementó que "el debate de la última cama hay que sacarlo de esta situación como tan abstracta".

"En realidad nunca va a ocurrir que no vamos a tener espacio donde poner los pacientes. Siempre vamos a tener espacio y siempre, probablemente, habrá una manera en que vamos a poder darle algún tipo de cuidado. La discusión es si es que ese cuidado va a ser lo suficientemente bueno como para poder cambiar el pronóstico y que las personas realmente que tienen posibilidad de salvarse, se salven", argumentó.

En tanto, Carolina Ruiz, jefa de la UCI del Hospital Sótero del Río, comentó que para enfrentar esta situación "muchos centros, incluido 'el Sótero', nos han enviado pacientes adultos a unidades pediátricas, en general pacientes más o menos jóvenes, no hay abuelitos. Para bien o para mal es un hospital que siempre está afectado al 100 por ciento, nosotros estamos como entrenados en esto de tener mucha demanda asistencial y tratar de buscar una solución".

"Camas que eran de baja complejidad, como medicina, se transformaron en intermedias, ahora se está viendo la posibilidad de pacientes de medicina de baja complejidad llevarlos al hospital modular. Tenemos 42 camas de UCI, que es mucho, pero las tenemos igual de llenas que cuando teníamos 18", añadió.

A su vez, Ignacio Sánchez, rector de la UC, de la cual depende la red Christus, apuntó frente a este dilema ético que "uno de los puntos tiene que ver con la asignación de recursos dentro del hospital, la adquisición de nuevos equipamientos, el hecho de prepararse para situaciones de mayor exigencia. La Región Metropolitana está muy exigida, hay hospitales donde los pacientes tienen que ser trasladados".

Al presentar un junto al ministro Mañalich un nuevo sistema de ventilación, menos invasivo que los respiradores tradicionales, el rector Sánchez planteó que "esta técnica que estamos trabajando aquí permite trabajar en disminuir el riesgo del dilema de la última cama".

El Ministerio de Salud reportó este martes 3.964 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, en las que también se registraron 45 fallecidos, con lo que se alcanzó un total de 77 mil 961 contagios y 806 muertos desde el inicio de la pandemia.

Actualmente hay 1.202 pacientes internados en diversas unidades de Cuidados Intensivos, de los cuales 1.029 están conectados a un respirador mecánico.