El emplazamiento de un chileno enfermo en crucero "a los que se quejan porque están aburridos en casa"

"A los que están quejándose porque están aburridos en la casa, estén felices porque están sanos; la cuestión penca se viene cuando te enfermas". Ese fue el emplazamiento de un joven chileno que vive un drama luego de embarcarse a trabajar en un crucero en los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

"Esto era un crucero hasta hace una semana, cuando desembarcamos a todos los pasajeros y quedamos sólo los tripulantes a bordo. Yo creo que de aquí no vamos a salir en un mes", contó Daniel Vergara, un compatriota confinado a bordo de un barco en cuarentena en la bahía de Dubai, la capital emiratí, con síntomas del Covid-19: "Tenemos varios con el bicho. Ayer sacaron a varios y se los llevaron al hospital. Yo creo que lo tengo".

"Acaban de tomarme la temperatura hace media hora y tengo 38°", relató el joven vía telefónica a Cooperativa.

"No recuerdo haberme sentido así alguna vez"

El chileno, que se define como un joven sano, aficionado al deporte, explicó que los primeros síntomas que lo afectaron "fue fiebre y dolores en el pecho. Luego empezó la tos (...) El dolor en el cuerpo me duró como cuatro días, especialmente en las articulaciones, duelen mucho las rodillas, las muñecas. Me dolía mucho la espalda, en la parte baja y el centro".

Daniel relató que el confinamiento en el barco comenzó con un atraso en el itinenario: "Nos íbamos a ir a Grecia y luego nos enteramos de que no nos iba a aceptar; luego nos enteramos que nos íbamos a quedar algunos días en Dubai y al final es indefinido; y en el transcurso se nos fue enfermando la gente".

"Yo venía de Brasil, me tomé un vuelo a Copenhague (Dinamarca) y de allí me vine a Dubai. Alcancé a estar cuatro horas cerca de unos ciudadanos españoles antes de que los desembarcaran y probablemente en esas cuatro horas yo me contagié, y no abracé a nadie, no le dí la mano a nadie, para nada. Creo que el mayor riesgo fue haber estado en un ascensor y lo más probable es que en ese periodo o me haya contagiado directamente u otros tripulantes se hayan contagiado", señaló.

"El test nos lo hicieron recién ayer. Subieron médicos de Dubai a hacernos los test porque el barco no cuenta con esos recursos y yo creo que entre hoy y mañana deberían estar los resultados (...) Nos hicieron el test de influenza a todos y nadie tiene influenza. Los síntomas son bien fomes, y todos calzan", detalló el tripulante.

"Yo soy un gallo sano: hago deporte, corro, no fumo, hago ejercicio, y me agarró tan fuerte. Yo no recuerdo haberme sentido así alguna vez, y he tenido gripe e influenza", afirmó.

"Si quieren que su mamá se sienta como el forro o su abuelito como las huifas, hagan lo que quieran"

Desde su confinamiento, Daniel envió un enfático recado a las personas que en Chile y en otras partes del mundo están en cuarentena: "La verdad es que mi mensaje para toda la comunidad, a los que están quejándose porque están aburridos en la casa, es que estén felices porque están sanos, porque la cuestión penca se viene cuando te enfermas, no cuando estás aburrido en la casa sin nada que hacer", manifestó el joven.

"Yo me imagino a mis abuelos, a mis familiares mayores y a mis papás con estos síntomas y me da el pánico, así que cuando yo hablo con mi gente en Chile los reto, les insisto, les grito: nadie salga de la casa, limpien todo", expresó.

"Si a la persona que está en la casa no le importa pasar con una gripe fuerte, que se imagine a su mamá pasando por esa gripe, imagínense a su abuelito. Eso es lo que tiene que proyectar. Si quieren que su mamá se sienta como el forro o su abuelito como las huifas, hagan lo que quieran, pero, por favor, quédense en la casa", enfatizó Vergara.

"Ojalá la gente se lo tome en serio, porque salir a dar una vuelta a la manzana es un riesgo, no vale la pena", concluyó.