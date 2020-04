El Estado se aprieta el cinturón: Las medidas de austeridad para enfrentar la crisis del coronavirus

El Ministerio de Hacienda publicó su plan de austeridad para hacer frente al plan económico para evitar que la crisis que ha causado el coronavirus afecte de mayor manera al Estado.

Este plan contempla 15 medidas que afecta a los 196 ministerios y servicios públicos que tiene el Estado y va desde la congelación de los aumentos de sueldo, la suspensión del pago de horas extras y la prohibición de viajes al exterior.

Estas son las medidas:

1. Se congelan las nuevas contrataciones

"Se suspenden las nuevas contrataciones de personal en Ministerios y Servicios desde el 8 de abril".

"Sólo se autorizarán las contrataciones que se encuentren con procesos en curso, formalmente ingresados ante la Contraloría General de la República"

2. Suspendidos los aumentos de sueldo

"Se suspenden los mejoramientos de remuneraciones al personal, en lo que resta del año, incluidos aquellos autorizados en los planes de contratación (...), salvo que estps se hubiesen materializado

3. No habrá reemplazos

"Se suspende la incorporación de nuevos funcionarios para hacer uso de cargos que hubiesen quedado vacantes producto de personal que se haya acogido a retiro".

"Se suspende la contratación de personal que reemplace a funcionarios que se encuentren inhabilitados para desempeñar sus cargos por un período superior a 30 días corridos, cuando corresponden a licencias maternales y/o enfermedad grave de hijo menor de un año"

4. Horas extraordinarias se compensarán con tiempo de descanso

"Las horas extraordinarias efectuadas por el personal, autorizadas previamente de conformidad a la normativa vigente, sólo podrán compensarse con tiempo de descanso complementario".

"Excepcionalmente, y en casos debidamente calificados por el jefe de servicio, los servicios públicos podrán disponer el pago de hasta un 10 por ciento del saldo remanente de horas extraordinarias".

5. Se suspenden los viajes al exterior

"Se suspenderán todos los viajes al extranjero que irroguen gasto fiscal, salvo aquellos ineludibles del Ministerio de Relaciones Exteriores".

"Todos los viajes al exterior que deban realizarse durante el presente año deberán, incluidas las autoridades, realizarse en categoría turista".

6. Pagos de viáticos nacionales "al mínimo"

"Las comisiones de servicio y/o cometidos funcionarios que importen el pago de viáticos deberán ajustarse al mínimo necesario que las actividades de fiscalización y prestación de servicios requiera".

7. Gastos en bienes y servicios de consumo

"Deberán extremarse las medidas para ahorrar recursos de bienes y servicios de consumo, tales como en mantenciones de dependencias, suscripciones, telefonía, banda ancha, papelería, folletería, etcétera, generando un mayor grado de eficiencia permanente".

8. Gastos de representación, protocolo y ceremonial

"En lo que se refiere a gastos de representación, protocolo y ceremonial, estos deben reducirse a lo mínimo posible por parte de los Ministerios y Servicios. Las autoridades ministeriales y jefes de servicios deberán propender a no realizar invitaciones que impliquen desembolsar este tipo de gastos".

"Durante este año, las instituciones públicas no podrán realizar celebraciones generales, ni aniversarios que impliquen desembolsar gasto fiscal. En virtud de lo anterior, se suspenden todas las autorizaciones para arriendo de infraestructura para actividades institucionales".

9. Al mínimo las compras de activos no financieros

"Deberán reducirse al mínimo las compras de activos no financieros, limitándose éstas al pago de licencias y contratos de arrastre con pagos obligados, así como las compras de terrenos para la construcción de viviendas sociales".

"De igual forma, durante el presente año no serán renovados los vehículos que se utilicen para traslado de autoridades, ministros, subsecretarios, jefes de servicio e intendentes, así como sus autos de respaldo".

10. Suspendidas las compras de computadores y equipos celulares

"Se suspenderán las autorizaciones para adquirir toda clase de computadores, equipos y servicios de telefonía móvil o banda ancha móvil, limitándose únicamente a los estrictamente necesarios para enfrentar la emergencia y a los indispensables para el funcionamiento del servicio".

11. Se suspenden nuevos arriendos de inmuebles

"Se suspenderán las autorizaciones para celebrar nuevos contratos de arriendo de inmuebles, limitándose éstos únicamente a los que son indispensables para el funcionamiento del servicio".

12. Compras y contrataciones públicas con motivo de la crisis sanitaria

"Los ministerios y servicios públicos deberán tomar las precauciones necesarias para asegurar un precio justo y el cumplimiento normativo en la adquisición de bienes y servicios que sean necesarios para realizar actividades o adoptar las medidas relacionadas a la actual crisis sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas".

13. Manejo eficiente de la caja fiscal

"Los ministerios y servicios públicos deben apoyar el manejo eficiente de la caja fiscal, reduciendo sus saldos en cuenta corriente sólo a los montos necesarios para dar cumplimiento a sus obligaciones más inmediatas".

14. Pago de facturas electrónicas a través de Tesorería

"La Dirección de Presupuestos ha informado la implementación de un sistema de pago de facturas electrónicas a través de la TGR (Tesorería General de la República)".

"Todos los pagos a proveedores de bienes y servicios de cualquier tipo, incluidos aquellos relacionados a contratos de obra o infraestructura, deberán realizarse mediante transferencia electrónica de fondos".

15. Control del pago de anticipos

"Tratándose de transferencias, estén o no amparadas en un convenio, salvo autorización expresa de la Dirección de Presupuesto, no podrán girarse anticipos sin que medie la rendición efectiva aprobada de uno anterior y, en cualquier caso, montos que no puedan rendirse en este año presupuestario".