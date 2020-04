Elton John crea millonario fondo para resguardar a personas con VIH del coronavirus

El cantante británico Elton John anunció que su Fundación Elton John Aids ha lanzado un fondo de emergencia de un millón de dólares para proteger a las personas con VIH de la pandemia de coronavirus.

"Durante casi 30 años, mi fundación ha priorizado a las personas más vulnerables al VIH, para poner fin a la epidemia del SIDA y también estamos comprometidos con esto durante la crisis COVID-19", dijo John en un video publicado en Twitter.

Señaló que "distribuir medicamentos, pruebas y tratamientos preventivos no es tan simple como lo fue hace unas semanas", y el fondo de emergencia está destinado a ayudar.

"Nuestro nuevo fondo de emergencia COVID-19 ayudará a los socios de primera línea a prepararse y responder a la pandemia y sus efectos sobre la prevención y atención del VIH para las comunidades más marginadas", explicó.

"Estamos contigo, estamos pensando en ti, no dejaremos a nadie atrás", enfatizó el hombre de "Rocketman".

Today, I’m proud to announce that my Foundation @EJAF is launching a $1million COVID-19 Emergency Fund to make sure that our frontline partners can respond to the effects of COVID-19 on HIV care for the most marginalised communities around the world. pic.twitter.com/g4wh9dnd3d