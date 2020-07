Empieza el desconfinamiento de la Región Metropolitana: Siete comunas salen de cuarentena

El Ministerio de Salud confirmó este viernes el inicio del proceso de desconfinamiento de la Región Metropolitana, que se encuentra masivamente en cuarentena obligatoria debido a la epidemia de coronavirus.

El ministro Enrique Paris explicó que, desde el martes a las 05:00 de la madrugada, siete comunas capitalinas saldrán de la "cuarentena" para pasar a una fase de "transición"; pasos 1 y 2, respectivamente, del plan "Paso a Paso" presentado el domingo 19 de julio para la conducción del desconfinamiento.

Las comunas que pasan a "transición" son Colina, La Reina, Las Condes, Lo Barnecha, Ñuñoa, Tiltil y Vitacura en la Región Metropolitana. Lo mismo rige para San Antonio y San Felipe, en la Región de Valparaíso.

Qué implica

En concreto, la medida se traduce en que, de lunes a viernes, las personas podrán movilizarse con normalidad fuera del horario de toque de queda.

En cambio, "se mantiene la cuarentena los días feriados y festivos", dijo la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.

Como descripción general, la etapa de transición "disminuye el grado de confinamiento", pero "evita la apertura brusca para minimizar los

riesgos de contagio".

En cuanto a la movilidad personal, se mantiene la cuarentena los sábados, domingos y festivos; al igual que el toque de queda y distanciamiento físico; aduanas y cordones sanitarios, cuarentena obligatoria para mayores de 75 años y

prohibición de traslado a segundas viviendas.

El desplazamiento de las personas es permitido, exceptuando el horario de toque de queda, dice el instructivo "Paso a paso" (ver archivo adjunto).

En la fase de transición sigue prohibido el funcionamiento de clubes y centros de día de adultos mayores; de cines, teatros, pubs, discotecas, gimnasios y lugares análogos; prohibida la atención de público en restaurantes y cafés y la realización de actividades sociales y recreativas de más de 10 personas.

Otras cuarentenas

Estos anuncios se realizaron en el informe diario del Ministerio de Salud, ocasión en la que también se anunció que la Región de La Araucanía avanza hacia la apertura inicial tras "enorme mejoría" en las últimas semanas, que se traducirá en apertura de cines y restoranes, y el permiso de actividades deportivas, pero todo aún con restricción en el número de personas, entre otras medidas.

La R. Araucanía entra a etapa de Apertura Inicial y permite:

-Apertura de cines, restaurantes y locales similares a un 25% de su capacidad

-Actividades sociales, no + de 50 personas

-Actividades deportivas en lugares cerrados, no + de 10 personas y lugares abiertos, no+ de 50. pic.twitter.com/tFgn5nAdVF