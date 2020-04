Emprendedores piden al Gobierno que fije rangos de tasas de interés para línea de crédito

Desde la Asociación de Emprendedores pidieron que la línea de crédito anunciada por el Gobierno para las pymes afectadas por los efectos de la pandemia de Covid-19 tenga un rango definido de tasas de interés y sea dispuesta a través del BancoEstado.

Estos créditos, con garantía estatal, estarán disponible hasta el 30 de septiembre de este año, permitiendo financiar créditos a las empresas por hasta 24 mil millones de dólares mediante la banca. Antes, debe ser aprobada por el Congreso mediante un proyecto de ley.

De acuerdo con el Ejecutivo, las empresas beneficiadas tendrán "condiciones preferentes de tasa, plazo, con periodos de gracia y pagos de largo plazo" dispuestos por los bancos que participen del programa y otorguen préstamos de capital.

En este marco, un día después del anuncio, el Presidente Sebastián Piñera, junto a los ministros Lucas Palacios (Economía) y María José Zaldívar (Trabajo) sostuvo una videoconferencia con representantes del gremio de las micro, pequeñas y medianas empresas para abordar el paquete de medidas económicas.

En esa conversación, Alejandra Mustakis, presidenta de la Asociación de Emprendedores (Asech), comentó que "hemos tenido otras veces garantías del Estado y siguen siendo carísimas las tasas", por lo que, instó, "sería súper bueno poner un rango, Presidente, lo digo porque quedaría muy mal que después quede la idea de que le hizo el negocio a la banca, para cuidarnos todos y para que sea más simple para la banca tomar decisiones, y quizás agilizar el proceso si hubiera un rango de tasa".

Asimismo, expuso que "el 60 por ciento de las pymes chicas no tienen acceso al financiamiento formal y, por lo tanto, a la banca", y ante ello "la pregunta es por qué no (se hace a través de) Sercotec, ocupar más BancoEstado, para llegar a los más chicos, a los que conocen mejor que la banca grande que va a hacer más trámite y burocracia".

Desde el Ejecutivo, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, consideró en Cooperativa que sería "impresentable" que la banca no baje las tasas de interés, no obstante, aseguró que "ese no va a ser el caso, porque les hemos solicitado, exigido, eso a los bancos".

El fondo de ayuda para trabajadores informales

El Mandatario reiteró el otro pilar de este segundo paquete del plan económico de emergencia: el fondo de 2.000 millones de dólares para apoyar a los trabajadores informales.

Piñera detalló que el beneficio se enfoca en "aquellos que no tienen contrato de trabajo, no tienen dependencia, por tanto, no tienen seguro de desempleo y no pueden trabajar por lo que está pasando con la economía".

"A esos trabajadores, sin ingresos formales, pero que sabemos lo están pasando muy mal, vamos a crear este fondo de emergencia, y va a favorecer a los trabajadores que estén en el Registro Social de Hogares pertenecientes al 60 por ciento más vulnerable", complementó.