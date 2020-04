Empresario murió por coronavirus tras decir que la crisis era una "táctica política"

John W. McDaniel, un empresario de Ohio, EE.UU. que falleció por Covid-19, causó indignación en redes sociales pues se viralizaron publicaciones en las que criticaba duramente las medidas contra el coronavirus.

El hombre de 60 años murió el 15 de abril y un mes antes calificó las medidas de distancia social y cuarentena como una "mierda", según NBC News.

El sujeto incluso dijo que la crisis del Covid-19 era una "táctica política" y "prueben que estoy equivocado", mediante un posteo en Facebook.

RIP John W. McDaniel from Ohio, who posted this on March 15 & has now sadly died from #coronavirus.

Let his death be a warning to everyone else who wants to be ‘living our lives’ & ignore lockdowns - it may END your life. 👇 pic.twitter.com/HFa5ENGKuO