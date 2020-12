Empresarios gastronómicos de Iquique piden reordenar exigencias sanitarias

Después de que se diera el vamos para la apertura de los locales gastronómicos del sector La Península de Cavancha en Iquique, en la Región de Tarapacá, el cierre de cuatro de ellos cayó como balde de agua fría al sector, por lo que, en conferencia de prensa, pidieron a las autoridades sanitarias, trabajar en conjunto, además de reordenar los criterios.

Óscar Morano, presidente de la Asociación Gremial Turismo y Gastronomía, dijo que "ha sido muy difícil el periodo de la pandemia, algunos tuvimos que reinventir y reendeudarnos para poder abrir. Habíamos solicitado reunión con el intendente para que esto no ocurriera y no se pudo".

Además Morano indicó que "pasan estas ambigüedades, que pasó en las fiscalizaciones. Estamos para aprender y no vamos a evadir errores. Es lógico que vamos a tener deficiencias. Hemos hecho un tremendo esfuerzo económico y exigimos que el mensaje sea claro. No está bien que las autoridades digan una cosa y los fiscalizadores hagan otra. Trabajemos en equipo, no somos enemigos de la autoridad".