"Encuentro insólito esto": Diputada Loreto Carvajal negó evasión en control sanitario

Luego de que la Seremi de Salud iniciara un sumario sanitario en su contra, la diputada Loreto Carvajal (PPD) negó haber evadido los controles dispuestos en la Región del Ñuble en el marco de la pandemia del Covid-19 y la celebración de Fiestas Patrias.

Según informó Emol, el hecho ocurrió ayer en el kilómetro 444 de la Ruta 5 Sur, donde la parlamentaria supuestamente argumentó que "no tenía tiempo para el control", saltándose este protocolo sanitario sin mostrar los documentos exigidos.

Esta información fue confirmada al sitio web por el intendente regional Martín Arrau, quien indicó que "hubo una situación irregular con la diputada Loreto Carvajal en el control sur de la región del Ñuble, en donde no se le pudo controlar sanitariamente".

"Lo descartó absoluta y conscientemente", dijo Carvajal a Cooperativa.

"No hubo ningún altercado, ningún intercambio de palabras con alguien de la Seremi ni del Ejército. Carabineros me controla, paro, estuvimos -no sé- cinco o seis minutos, lo que duró el control, pasé y seguí", aseguró la legisladora.

"Encuentro insólito esto. Y, luego, aparece la seremi anunciando un sumario por la prensa. ¿De qué estamos hablando?", cuestionó.

Carvajal aún no ha sido notificada de la investigación, aunque se espera que esto se concrete mañana lunes para que pueda tener un plazo de cinco días para realizar sus descargos.