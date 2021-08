Encuesta CGTN: Más del 80% de los internautas cree que EEUU no se esfuerza lo suficiente en la lucha contra la pandemia

La televisión estatal china CGTN publicó este lunes los resultados de un sondeo en línea en el que más del 80 por ciento de los encuestados coinciden con la afirmación de que el Gobierno de Estados Unidos ha incumplido sus obligaciones en la lucha contra el Covid-19.

La encuesta (ver archivo) fue realizada en inglés, español, francés, árabe y ruso en plataformas como YouTube, Twitter, Facebook y Contact.com. En total participaron cerca de 53.000 personas, según explicó la cadena china en su sitio web.

El 81,7 por ciento de los cibernautas de todo el mundo que participaron en la votación cree que Washington no se esfuerza lo suficiente en la lucha contra la pandemia, de acuerdo a CGTN.

Los internautas señalaron que frente a la crisis del Covid, el gobierno estadounidense estuvo ocupado en las elecciones y los partidos estuvieron discutiendo entre sí, y fueron lentos en tomar medidas efectivas para prevenir y controlar la pandemia.

Por otra parte, el 72,3 por ciento considera que las minorías estadounidenses reciben un trato injusto.

Tanto los internautas de habla hispana como los de habla inglesa señalaron que el racismo en Estados Unidos es un problema estructural que está profundamente arraigado.

Por otra parte, desde el brote de Covid-19, Estados Unidos aceleró la repatriación de miles de inmigrantes no documentados infectados, lo que causó directamente la intensificación de la epidemia en América Latina. The New York Times comentó que este comportamiento de Estados Unidos equivale a "exportar el virus". El 77,7 por ciento de los participantes está de acuerdo con esta afirmación.

Asimismo, al analizar los datos, el Think Tank de CGTN descubrió que la encuesta en línea recibió muchos más comentarios de los internautas que las dos encuestas anteriores.

Los temas se extendieron a una gama más amplia de campos. Algunos cibernautas se han quejado de que Estados Unidos ha provocado la guerra en todas partes, lo que ha puesto en grave peligro la vida de personas en otros países.