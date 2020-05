Mike Schultz, un enfermero de 43 años de San Francisco, EE.UU., compartió una imagen antes de contraer Covid-19 y otra seis semanas después. La comparación se viralizó pues adelgazó cerca de 22 kilos. Contando su historia, el profesional de la Salud explicó que esto le puede pasar a cualquiera, pues él era sano, deportista y no tenía enfermedades. Estuvo hospitalizado y conectado a un ventilador mecánico durante cuatro semanas y media, pero cuando despertó y vio su apariencia no se reconoció: "Lloré cuando me vi en el espejo", dijo a CNN. Actualmente se recupera haciendo ejercicios para volver a llenar de aire sus pulmones y para estabilizar sus piernas.

