Erazo apoya nuevo estado de excepción: "El derecho a la salud está por sobre todo"

El ex ministro de Salud durante el primer Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, Álvaro Erazo, aseguró este jueves en Cooperativa que apoya la extensión del estado de excepción de catástrofe que busca el Gobierno, dado que -detalló- el derecho a la salud está "por sobre todas las cosas" en estos momentos por la pandemia del Covid-19.

"Si, creo que debiera prolongarse el estado de excepción con salvedades", afirmó en El Diario de Cooperativa el integrante del panel de expertos que asesora al Ministerio de Salud.

En esta línea, el experto señaló que hay sectores que tienen un "negacionismo" sobre temas relacionados con la pandemia, que denuncian un "autoritarismo sanitario" y que piden más libertades, pese a que el país atraviesa por momentos críticos en materia de salud.

"Todos somos amantes de la libertad, pero del derecho a la salud por sobre todas las cosas, y a mí me parece que hay que tener un discurso razonable y espero que el Gobierno, por así decir, alinee su fuerza política", puntualizó Erazo.

Ante esto, solicitó que los parlamentarios "no salgan defendiendo la libertad de las pequeñas y medianas empresas" para buscar que se eliminen medidas restrictivas y que si su deseo es ir en auxilio de estos sectores, le entreguen "un subsidio razonable y a la población no tengamos que lamentar que el año pasado estaban celebrando 70 mil pesos de ayuda familiar".

Además, afirmó que las cifras de contagio de Covid-19 han bajado en los últimos días en el país, por lo que es "el mejor momento para ser más estricto, porque de lo que se trata justamente es pillar e identificar justamente el momento cuando viene bajando, en este caso nuevamente es con medidas de cuarentena, con medidas de restricción y de movilidad".

"Sé que la cuarentena está absolutamente cuestionada, pero también sé que es mucho peor tener apertura total, porque la evidencia lo ha demostrado. Hasta ahora nadie científicamente ha demostrado la cuarentena no ayudan en nada, porque de lo contrario no habrían países con restricción en el mundo entero", acotó el ex secretario de Estado.

Finalmente, aseguró que el Gobierno "tiene que ser mucho más drástico y coherente" con las medidas y los permisos de desplazamiento que se entregan, para así entregar una señal "categórica" en un momento en que la curva de contagios está a la baja.