Estado de excepción: Bellolio plantea que "necesitamos resguardos para salir de esto"

Después de que la UDI saliera en pleno a rechazar la nueva cuarentena total de la Región Metropolitana e incluso a decir que evalúan también oponerse a la eventual extensión del estado de catástrofe, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, defendió la importancia de esta restricción, que ya lleva una duración de un año y tres meses.

"El debate sobre si se mantiene o no se mantiene el estado de excepción es uno que se va a tener que dar en el Congreso en el caso de que el Gobierno decida hacer aquello", sostuvo el ministro, ya que su renovación aún no se presenta pese a que se aproxima su vencimiento, fijado para el 30 de junio.

"Sin el estado de excepción -continuó el titular de la Segegob- no se pueden poner cuarentenas comunales, por ejemplo; entonces los parlamentarios tienen que decirnos cuáles son las otras formas que ellos creen que pueden aplacar la mayor cantidad de contagios".

En ese sentido, Bellolio hizo un llamado a los legisladores, y "no solamente a los de Chile Vamos o a los que han criticado estas medidas" para hacerles ver que "entendemos el agotamiento, pero para salir de esto, necesitamos mantener las medidas de resguardo".

De momento, en el comité político hay distintas posturas, pues algunos plantean la necesidad de tener esta herramienta al menos como una carta bajo la manga, y si se llega a presentar su extensión, en el Congreso se podrán conversar ciertos temas y establecerse compromisos, por ejemplo, respecto a modificar el horario del toque de queda.

ASPECTRO POLÍTICO A FAVOR Y EN CONTRA

Como señaló anteriormente, la UDI se mostró contraria a esta medida y su timonel, Javier Macaya, indicó que "no vamos a aceptar el estado de excepción constitucional tal y como está, hay que ponerle fin a las cuarentenas. No podemos seguir generando una restricción a la libertad, afectando la economía, la salud mental", mientras que la senadora Ena von Baer (UDI) planteó que se han presentado alternativas pero que "ninguna ha sido recogida por el Gobierno, entonces cuando el Gobierno nos vaya a pedir el voto, si es que no hay un cambio, yo no estoy dispuesta a votar a favor".

En la misma línea están desde el Frente Amplio, quienes ya rechazaron esta medida en marzo pasado, y el diputado Miguel Crispi (RD) señaló que "no podemos seguir normalizando las restricciones de libertades y que eso no se contrapone con tener una política sanitaria incluso más estricta. El control de de las cuarentenas no se desprenden del estado de excepción constitucional, a la vez que -por ejemplo- suspender el toque de queda, mantener los aforos".

En tanto, y a favor del estado de excepción está el jefe de comité de senadores del PPD, Guido Girardi, quien dijo que "no se puede condicionar el estado de catástrofe, que te permite tomar medidas ágiles, rápidas. El problema es que tu tengas la atribución y no que lo hagas, pero yo creo que estamos en una situación tan grave, por favor, no es aceptable que hayan fallecido 198 personas".