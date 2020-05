Estudiante varado en México confirmó que habrá un vuelo chárter para regresar a Chile

Uno de los estudiantes de intercambio que quedó varado en Mérida, México, convirmó a Cooperativa que el Consulado chileno en ese país dispuso de u vuelo para que puedan retornar a nuestro país.

Francisco Marchant, estudiante de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad Austral que viajó de intercambio a la ciudad mexicana, confirmó que "el consulado está trabajando en conjunto con empresarios y nos abren la posibilidad que una cantidad de 75 chilenos de los que estamos varados en México para que podamos viajar a Chile el 10 de mayo a través de un vuelo chárter".

Marchant detalló que el vuelo tendrá un costo de 640 dólares (cerca de 540 mil pesos). "Tenemos conocimiento de que hay muchas personas que no pueden pagar ese dinero, pero esperamos que la Cancillería, el consulado, se mueva para hacer colectas o ayudar a estas personas porque no es posible que solo por el hecho de tener plata uno pueda acceder a eso y otros no", criticó.

Además, agradeció la gestión del cónsul en México, Domingo Arteaga, que hizo las maniobras para lograr traer de vuelta a los chilenos varados.

"Tuvimos que esperar dos meses para tener una respuesta como esta... Ahora se aclara un poco más el panorama, pero fue complejo porque durante mes y medio tuvimos que arreglar como podíamos, gastando más dinero porque todo subió acá de precio", señaló.

Finalmente, el estudiante criticó que "debería haber existido un apoyo continuo, nosotros no somos máquinas, una respuestas más personalizada, un monitoreo, somos chicos de 22 años que estamos acá cumpliendo un sueño de conocer otro país, entonces cuando pasó esto pensamos que iba a haber una reflexión más adecuada por parte de las autoridades, de Cancillería no hemos tenido noticias, el cónsul es el que estaba más preocupado".