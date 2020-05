Estudio: Tratamiento con cloroquina puede aumentar la mortalidad de pacientes de Covid-19

Un estudio publicado este viernes por la revista especializada The Lancet en base al análisis de los registros médicos de poco más de 96 mil pacientes hospitalizados por Covid-19 determinó que los tratados con cloroquina o hidroxicloroquina presentan un riesgo mayor de morir en comparación con quienes no lo recibieron.

Asimismo, los resultados coincidieron con evidencia anterior que demostraba que las personas a las que se les administró hidroxicloroquina tienen una mayor probabilidad de desarrollar un tipo de ritmo cardíaco irregular o arritmia, según informó La Nación.

La publicación surge solo dos días después de que el gobierno brasileño permitiera su uso en todos los pacientes de Covid-19, en lugar de reservarlo para aquellos en estado crítico.

De acuerdo al nuevo análisis observacional, encabezado el académico de la Facultad de Medicina de Harvard Mandeep Mehra, alrededor de 15 mil de los 96 mil pacientes del análisis fueron tratados con este compuesto en las 48 horas posteriores al diagnóstico, ya sea por su cuenta o en combinación con un tipo de antibióticos conocidos como macrólidos.

