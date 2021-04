Estudio: Vacunación anti-Covid tiene 56,5% de efectividad para evitar contagios tras 14 días

Un estudio de la Universidad de Chile, realizado en base a información pública del Ministerio de Ciencias sobre el proceso de vacunación anti Covid-19, mostró que las vacunas han tenido una efectividad del 56,5% para prevenir contagios en quienes han recibido la segunda dosis hace al menos dos semanas.

Este número fue calculado considerando que los medicamentos que se aplican en Chile actualmente son la Sinovac, que representa el 93% dentro de quienes han completado el esquema de inmunización, y Pfizer-BioNTech (7% restante), y tomando en cuenta también que esta última ha demostrado en Israel una efectividad del 94%.

Asimismo, se concluye que la efectividad de la vacuna Sinovac en prevenir contagios es aproximadamente 54%, tanto de personas con una dosis y quienes ya completaron el proceso con sus dos dosis, valor similar al 50,4% reportado por el Instituto Butantan en el estudio de eficacia realizado en Brasil, que fue clave para la aprobación de esta vacuna por el Instituto de Salud Pública en Chile.

El investigador Eduardo Engel explicó que "la metodología que usamos dada la información que hay estima el efecto combinado de lo que se ha aplicado de Sinovac y Pfizer y ese es el 56,5%, y luego tomando la efectividad de Pfizer en Israel, podemos inferir un 54% para la Sinovac".

La similitud entre las cifras de este estudio y el brasileño es "alentadora", pues sugiere que la efectividad de la vacuna Sinovac no se ha visto afectada aún por una eventual circulación de nuevas variantes del virus en el país, ya sea porque dicha circulación todavía no es masiva o porque la vacuna no pierde efectividad con estas variantes.

El análisis realizado por los académicos de la casa de estudios se basa en cómo están funcionando las vacunas en la realidad, no en ensayos clínicos y aplica una versión no lineal de la "metodología de diferencias en diferencias" para obtener una estimación rigurosa y precisa de la efectividad que está teniendo el programa de vacunación en prevenir contagios.

PROTECCIÓN MÍNIMA CON UNA DOSIS

El estudio del plantel público distingue entre tres grupos de vacunados: los que han recibido sólo una dosis, quienes recibieron una segunda dosis hace menos de dos semanas y los que han recibido la segunda dosis hace al menos dos semanas, tomando en cuenta que ambas fórmulas requieren dos inyecciones.

El análisis arrojó efectividades estimadas de 3,0%, 27,7% y 56,5%, respectivamente.

Se corrobora así que con una sola dosis la protección ante contagios es muy baja, de apenas un 3%. De ahí la importancia de recibir la segunda dosis y seguir con cuidados estrictos hasta transcurridos al menos dos semanas desde su aplicación.

También enfatizan los investigadores que no se debe olvidar que el grado de protección de contagios es de un 56%, no de un 100%, y que por el momento no existe la información necesaria para evaluar la efectividad del programa de vacunación para prevenir hospitalizaciones. "Aunque se espera que sea más alto, se necesita información para confirmar que es así," afirmó el académico Alejandro Jofré.

Con estos resultados, "es de vital importancia redoblar los esfuerzos gubernamentales, tanto en acciones como en comunicación de riesgo, y también entre los ciudadanos para evitar la propagación del virus", emplazó Engel.

En tanto, el investigador Juan Díaz apuntó que "es muy importante contar con información para realizar un estudio similar para medir la efectividad del programa de vacunación en prevenir las hospitalizaciones"; pero los datos públicos sobre internados por grupo etario no se han publicado desde fines de febrero.

Hasta el más reciente balance del Ministerio de Salud, 7 millones de personas ya han sido vacunadas en Chile, de las cuales 4,1 millones ya completaron las dos dosis.