Europa pidió a Netflix y otros sitios bajar su calidad para no sobrecargar redes

El comisario europeo de Industria, Thierry Breton, pidió a las plataformas de contenidos audiovisuales en línea como Netflix, Youtube y Facebook que difundan en calidad estándar y no en alta definición para "prevenir una congestión de internet" en situación de confinamiento generalizado por el coronavirus, según informó FT.

"Muchas autoridades públicas y empresas han puesto en marcha arreglos de teletrabajo. Algunas universidades y colegios proveen herramientas de enseñanza en línea. Más aún, la gente que está confinada en sus casas usa más aplicaciones de entretenimiento, como películas en 'streming' o juegos 'online'", indicó la Comisión Europea.

El resultado es que "la demanda de la capacidad de Internet se ha incrementado, y la distribución anormal del tráfico corre el riesgo de poner la infraestructura de Internet bajo tensión justo cuando la necesitamos para estar operativa al mejor nivel posible".

Sobre el uso excesivo de las redes por los usuarios en sus casas, Mark Zuckerberg dijo que el tráfico en Facebook "es como si fuera Año Nuevo". El presidente de la red social adelantó una serie de medidas para combatir las noticias falsas.

El comisario Breton habló con el consejero delegado de la firma estadounidense Netflix, Reed Hastings, y ha pedido al resto de plataformas de 'streaming' que cooperen con los proveedores de telecomunicaciones y adapten "el rendimiento de la transmisión en vídeo, por ejemplo ofreciendo temporalmente definición estándar en vez de alta definición, teniendo en cuenta las horas de trabajo críticas".

Important phone conversation with @ReedHastings, CEO of @Netflix



To beat #COVID19, we #StayAtHome



Teleworking & streaming help a lot but infrastructures might be in strain.



To secure Internet access for all, let’s #SwitchToStandard definition when HD is not necessary.