Ex ministra Helia Molina: "El sistema de salud va a colapsar sí o sí, y antes de junio"

La ex ministra de Salud del Gobierno de Michelle Bachelet Helia Molina (PPD) advirtió en Cooperativa que el sistema de salud en Chile va a colapsar "sí o sí antes de junio", asegurando que ningún país del mundo ha podido evitar el colapso en medio de la pandemia de Covid-19.

En conversación con Lo Que Queda del Día, indicó que "el sistema de salud va a colapsar sí o sí y antes de junio. No lo ha podido evitar ningún país del mundo, con excepción de Alemania que ha hecho todos los pasos epidemiológicos correctos".

Respecto a ello, señaló que "hoy está ocupado sobre el 90 por ciento de las camas UCI en Santiago. No en Chile, en Santiago".

"Eso significa que mucho antes del 20 de mayo van a estar todas esas UCI ocupadas y probablemente el sistema va a colapsar a más tardar en junio, porque ahí es donde empieza a hacer más frío y probablemente el número más alto de hospitalizados graves será entre junio y julio", aseveró la académica.

Y añadió: "No habrá suficientes camas críticas, no habrá suficientes equipos de salud para que los atiendan, porque el ventilador mecánico es importante, pero no basta el ventilador mecánico para asegurar de que las cosas van a ir bien (...) hay que tener quien lo maneje, la mayoría de los médicos no sabemos cuidar camas críticas".

De hecho, como decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago (Usach), dio cuenta que tarda tres años la formación de un especialista, "no es una cosa que a uno le van a hacer un cursito y se va a poder arreglar manejando respiradores, porque no es así".

"Al pensar en la vida de las personas, el análisis económico pierde un poco de potencia"

Además, la ex secretaria de Estado valoró la decisión del Gobierno de decretar cuarentena total en el Gran Santiago, reconociendo que no debe ser fácil para el ministro de Salud, Jaime Mañalich, tomar esta decisión "con el costo social y económico que tiene, y con el sufrimiento que puede significar para muchas personas".

"Pero cuando estamos frente a una situación donde tú tienes que pensar en la vida de las personas, que no se mueran, ahí el análisis económico pierde un poco de potencia y se debe pensar en las personas", enfatizó, remarcando que "la única manera de poder parar el ascenso vertiginoso que iba a tomar la curva de contagiados en Chile era hacer cuarentenas totales".

"Hoy por primera vez sentí que el mensaje de Mañalich era claro, era bastante aterrador"

Molina también reflexionó sobre la actitud de los chilenos frente a las medidas sanitarias, sosteniendo que "hoy los chilenos no le creen a nadie: no le cree al Gobierno, no le cree a los políticos ni de derecha ni de izquierda ni de centro, no le creen ni a los expertos, no tienen confianza en la élite de detenta el poder, tanto sea intelectual como económico y como político".

La ex titular de Salud apuntó a que "la gente chilena minimiza el riesgo", especialmente considerando los llamados que hubo de "nueva normalidad" y de "retorno seguro" por parte del Ejecutivo y las cuarentenas parciales.

"La gente no ha tomado conciencia", cuestionó Molina.

Por ello, destacó que "hoy por primera vez sentí que el mensaje del ministro (Mañalich al anunciar la cuarentena total) era claro, era bastante aterrador, era bastante real. No se trata de dar susto, si esto da susto (...) el chileno necesita eso, no es disciplinado".

"En el caso chileno, las personas se han jajajeado con la cuarentena", sentenció.